A Torino la mostra "Latitudini" con gli scatti di Filippo Rivalta e Manuel Di Leo

Sabato 14 e domenica 15 giugno si terrà a Torino “Latitudini”, una mostra fotografica che racconta i viaggi on the road compiuti tra il 2024 e il 2025 da Filippo Rivalta e Manuel Di Leo, due giovani fotografi amatoriali e appassionati esploratori del mondo. La mostra si terrà al primo piano del Centro Classfit, in Corso Moncalieri, 1, zona Gran Madre.

Un viaggio visivo ed emozionale attraverso i continenti: dalla Lapponia alla Patagonia, passando per Islanda, Cuba, Brasile, Argentina, Italia, Giappone e Portogallo. Suggestivi scatti e affascinanti racconti di viaggio percorrono una via immaginaria che unisce quasi tutte le latitudini esplorabili.



La mostra sarà visitabile:

- Sabato 14 giugno dalle ore 10:30 alle 18:00

- Domenica 15 giugno dalle ore 10:30 alle 19:00

Secondo i due fotografi, viaggiare è vivere, un modo autentico di stare sia con sé stessi sia con il prossimo.



“Viaggiando abbiamo la costante opportunità di aprire le porte a tutte le sfumature del mondo: nuovi incontri, profumi, colori, intensità, ritmi, culture. Non si viaggia per tornare, siccome è impossibile che dopo un viaggio si torni nello stesso punto da cui si è partiti” dichiara Manuel Di Leo.

“‘Io, il mio unico bagaglio’. Tutto quello che siamo lo portiamo con noi nel viaggio, portiamo con noi la casa della nostra anima come fa una tartaruga con la sua corazza.

Come dice Andrej Tarkovskij ‘In verità, il viaggio attraverso i paesi del mondo è per ognuno un viaggio simbolico. Ovunque vada, è la propria anima che sta cercando. Per questo l’uomo deve poter viaggiare’” aggiunge Filippo Rivalta.

I protagonisti della mostra



Filippo Rivalta, classe 1997, laureato in Biotecnologie, oggi studia Naturopatia e si occupa di formazione nell’ambito dell’allenamento, aiutando le persone a prendere consapevolezza del proprio corpo.

Compie i primi viaggi significativi a 20 anni e abbraccia sin da subito la filosofia dell’on the road, aprendosi a ogni nuova destinazione come verso una meravigliosa scoperta, da vivere in tutta la bellezza che ha da offrire.

L’America Latina è, ad oggi, il luogo che più lo ha avvicinato a sé stesso ed è proprio a questa terra che dedica un affettuoso omaggio in Latitudini.

Manuel di Leo, classe 1997, amante della natura e dei luoghi autentici, dal 2025 ha deciso di rendere la sua passione parte del suo lavoro, organizzando viaggi e condividendo le bellezze del mondo. Appassionato di paesaggi artici, ama andare a caccia di aurora Boreale nei paesi scandinavi.

Laureatosi in Mediazione Linguistica e specializzatosi in Comunicazione Internazionale all'Università degli Studi di Torino, esporta la lingua e la cultura italiana all'estero, insegnando italiano a studenti stranieri.

Per entrambi, il viaggio è un modo per conoscersi e connettersi con il mondo, un’esperienza trasformativa che va oltre la meta raggiunta.

La Location

Classfit è un centro polifunzionale e sinergico, dove operano svariati professionisti nel campo della salute e del benessere (osteopata, personal trainers, coach, nutrizionisti, naturopati e massaggiatori).

Situato nel cuore di Torino, in una zona suggestiva del centro città, con le sue ampie finestre permette di godere della meravigliosa vista sulla Gran Madre, Piazza Vittorio e, sullo, sfondo, l’iconica Mole Antonelliana.

L’idea di portare un progetto come Latitudini in Classfit nasce dall’intenzione di proporre un’esperienza coinvolgente sull’affascinante tema del viaggio ad un ambiente che quotidianamente si impegna per aiutare le persone a stare in forze e in salute.

Per informazioni:

[info.filipporivalta@gmail.com | +393474792621 +393312065850]