Felici Diversamente: la cultura che unisce torna a premiare l’inclusione

Sabato 21 giugno, al ristorante “I Cacciatori” di frazione Rolandini, dalle ore 16 alle 18,30 si terrà la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Letterario “Felici Diversamente”, in ricordo di Simona Ferrero, promosso dalla Sezione Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) “Paolo Otelli” di Chivasso.

Il premio

Il Premio, nato nel 2024, ha avuto quest’anno una partecipazione notevole, bissando e superando il successo della prima edizione: sono pervenute infatti ben 310 opere (76 in più rispetto al 2024) tra poesie e racconti. I concorrenti provengono da tutte le regioni italiane più due che vivono in Sud Africa, esattamente a Città del Capo, e sono venuti a conoscenza del concorso tramite parenti e amici che risiedono in Piemonte.

"Un ringraziamento all’instancabile scrittrice chivassese Wilma Avanzato, vera “anima” del Premio letterario - dicono il presidente Uildm Renato Dutto e il vicepresidente Bruno Ferrero -. Un’occasione per riflettere ed anche un modo per coinvolgere nuove vocazioni nelle attività della Uildm, tesa a superare ogni barriera che si frappone tra le persone con la disabilità e le loro aspirazioni, perché tutto hanno il diritto di vivere bene ed al massimo delle proprie possibilità. Il Premio, pur soltanto alla sua seconda edizione, sta assumendo una grande autorevolezza, testimoniata dalla vasta partecipazione dall’Italia e dall’estero".

Quattro le sezioni proposte dal bando: poesia a tema diversità, poesia a tema libero, racconto a tema diversità e racconto a tema libero.

La giuria

La Giuria, presieduta dal professore emerito Gino Lusso e composta da Maria Teresa Binello, Carla Fabbian, Antida Facchini, Roberto Fantino, Elisabetta Fea, Maria Gallo, Barbara Giussani, Adriano Pasteris, Carla Scalise e Giorgio Scapecchi, ha avuto il suo bel da fare per valutare le poesie e i racconti, tutti di alta qualità, tanto che il Consiglio direttivo ha deciso di premiare, oltre ai concorrenti che sono “saliti” sul podio” ed al vincitore della targa in memoria della compianta Simona Ferrero, anche una rosa di menzionati e segnalati per ciascuna sezione e ben due premi speciali. I primi classificati di ogni sezione riceveranno l’ambito premio di un buono spesa del valore di 200 euro spendibile presso un marchio della grande distribuzione presente su tutto il territorio italiano, oltre alla targa che sarà il premio anche dei secondi e terzi classificati; i segnalati e menzionati riceveranno il diploma e i premi degli sponsor, ossia donati da alcuni commercianti chivassesi che hanno fortemente creduto nel progetto e che la Sezione Uildm “Paolo Otelli” ringrazia calorosamente.

La cerimonia

Tutti i premiati verranno festeggiati il 21 giugno con una cerimonia con il Consiglio direttivo Uildm di Chivasso e le autorità cittadine. Sarà una grande festa della cultura e della letteratura, allietata dagli interventi musicali della cantante Angela Mancinelli e presentata da Wilma Avanzato, segretaria del Premio, ed Antida Facchini. Vallette d’eccezione le giovanissime Chiara Conte e Iris Borsano. Al termine della premiazione, sempre al ristorante “I Cacciatori”, una cena di gala per i concorrenti, aperta a soci e simpatizzanti della Sezione Uildm “Paolo Otelli”.