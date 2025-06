Ristorante Tratto Torino: un viaggio enogastronomico tra tradizione e Innovazione per "50 e + Armonie di Gusto"

A presentare la filosofia e le deliziose proposte è Daniele Rasetto, direttore e sommelier del locale, che esprime con entusiasmo la partecipazione: "Quest'anno siamo lieti di partecipare all'iniziativa di TorinOggi e Cocina Clandestina 50 e più Armonie di Gusto"

Cucina creativa dalle radici profonde

Il Ristorante Tratto si distingue per una cucina creativa che non teme accostamenti audaci e divertenti, pur mantenendo un "gusto netto e sincero". La loro filosofia si fonda su una scelta meticolosa di materie prime territoriali di eccellente qualità. Ma la vera innovazione risiede nel modo in cui queste vengono interpretate: "La nostra cucina si basa principalmente su una scelta di materie prime territoriali di estrema qualità ma anche da un'idea che parte, dalle radici della nostra tradizione culinaria prima piemontese poi italiana ma qui viene poi data una nuova veste in chiave internazionale." Un approccio che eleva la tradizione, proiettandola in una dimensione globale.

Il piatto per "50 e + Armonie di Gusto": Il Vitello Stonato

Per l'occasione del contest "50 e + Armonie di Gusto", il Ristorante Tratto propone un piatto che è già un manifesto della loro identità: il "Vitello Stonato". Come suggerisce il nome, si tratta di una reinterpretazione audace e giocosa del classico vitello tonnato piemontese. Daniele Rasetto ne descrive la complessa composizione: "Il piatto in questo caso è composto da un carpaccio di vitello piemontese, una polvere di katsuobushi, maionese alla colatura di alici, un filettino di palamita che andiamo a servire crudo leggermente marinato nella soia e chiudiamo il piatto con un fondo bruno di vitello" Un connubio di sapori e consistenze che promette di sorprendere il palato, bilanciando la ricchezza della carne con note marine e aromatiche inattese.

L'Armonia al ristorante Tratto: musica e atmosfera

L'esperienza al Ristorante Tratto è completata da un'atmosfera unica, dove anche la musica gioca un ruolo fondamentale. Daniele la descrive attraverso un mix eclettico di generi: "Se dovessimo definire il nostro ristorante in “musica” citerei dei generi molto diversi tra loro, in primi citerei da una parte la musica jazz e quella classica e dall'altra quella pop rock. I primi due generi, jazz e classica, sono più legati all'eleganza e alla cura del luogo. I secondi, pop e rock, rispecchiano invece il tipo di servizio: giovane, fresco e talvolta con un pizzico di follia." Una sinfonia di stili che accompagna un'esperienza culinaria dinamica e coinvolgente.

Il team del Ristorante Tratto vi aspetta con calore dal 19 al 22 giugno in Via Andrea Doria 10, nel centro di Torino, per scoprire quale "rinnovamento" riserverà per il loro "imbucato speciale" per "50 e + Armonie di Gusto".

Contatti Tratto Ristorante Torino

Indirizzo: Via Andrea Doria, 12, 10123 Torino

Sito Web: https://trattotorino.it/

Contatti Social:

Facebook: https://www.facebook.com/Trattotorino

Instagram: https://www.instagram.com/tratto_torino/

Si cercano "Aspiranti Ambassador" come “InvitaTO Speciale”

Inviaci la tua ricetta creativa insieme a una fotografia accattivante del tuo piatto e diventa il nostro “InvitaTo Speciale” “Aspirante Ambassador” con Torino Oggi e Cocina Clandestina! Le proposte più originali e in tema vinceranno una cena esclusiva presso uno dei locali partecipanti all’iniziativa e avranno l’opportunità di essere Ambasciatori del nostro evento nella serata del 19 Giugno .

L'iniziativa, nata dalla collaborazione con il popolare programma radiofonico "Cocina Clandestina" e ora in onda su ToRadio, ha un obiettivo ambizioso: coinvolgere ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie in tutta la provincia di Torino e Piemonte amanti della cucina locale nazionale e internazionale identificando i locali più autentici e innovativi nel proporre sapori con influenze anche da ogni angolo del globo.

Il contest vuole dare risalto alla crescente diversità culinaria del territorio, valorizzando quei ristoratori che, con passione e maestria, portano sulle nostre tavole piatti tradizionali e rivisitazioni. Si tratta di un'opportunità unica per i ristoranti di mettersi in luce e per il pubblico di scoprire gemme nascoste e destinazioni gastronomiche fuori dall'ordinario

L'attesa è alta per scoprire chi saranno gli “InvitaTo Speciale Ambassador" che racconteranno l'eccellenza della cucina internazionale e locale e i locali che aderiranno all’evento.

L'iniziativa può contare del sostegno di TorinOggi, testata del Gruppo Editoriale Morenews come media partner ed è stata creata anche per dare il benvenuto alla cerimonia di premiazione dei 50 migliori ristoranti al mondo , che coinvolgerà Torino e il Piemonte dal 17 al 21 giugno 2025

Ristoratori e Aspiranti Ambassador non perdeTe l’occasione di far parte di questa straordinaria celebrazione gastronomica! Per ulteriori dettagli e per partecipare a “Cinquanta e + Armonie di Gusto “, scrivete a: foodmotivator@gmail.com oppure a marketing@torinoggi.it oppure mandate un messaggio a Marco : 349 4179852 oppure a Massimo al 3479666498

Unisciti a noi e rendi l'estate del gusto 2025 indimenticabile!

Segui gli hashtag #50ArmonieDiGusto #TorinoEccellenzaCulinaria #CocinaClandestina #Torinoggi