Chivasso si prepara alla 20esima edizione della Festa d'Autunno

L’autunno torna a colorare Chivasso con la 20ª edizione della FESTA D’AUTUNNO, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, dalle ore 9.30 alle 19.30, lungo le vie e le piazze del centro storico.

Anche quest’anno l’evento, organizzato dall’Agenzia Cinzia Miraglio, conferma il suo collaudato format arricchendosi di nuove proposte, tra tradizione, spettacolo e intrattenimento per tutte le età.

LE AREE DELLA FESTA

Via Torino – I Mercatini: circa 50 espositori proporranno prodotti selezionati per qualità e varietà

Mercatino Profumi e Sapori: eccellenze eno-gastronomiche regionali italiane

Creativa – La bellezza delle idee: artigianato, opere di ingegno e arte

Casa Dolce Casa: articoli e servizi per la casa

Prodotti Biologici: benessere e cura della persona

Associazioni no profit

Piazza della Repubblica

Area Giochi Bambini con l’attesissima Corsa sui Grilli Vintage: divertenti tricicli di ferro coloratissimi che fanno rivivere il fascino di un tempo.

Piazza Carletti

Danza & Sport: esibizioni e attività in collaborazione con le associazioni locali e animazione per bambini

NOVITA’ DOMENICA Laboratori di disegno con Silvana e raccolta fondi per “HEART OF GAZA” un disegno per i bambini di Gaza https://www.instagram.com/heart.of.gaza/ “HEART OF CHIVASSO PER HEART OF GAZA”

HeART of Gaza è una mostra itinerante di opere d'arte create da bambini (dai 3 ai 17 anni) che vivono a Gaza. Fondata nel giugno 2024 da Mohammed Timraz (Deir al Balah, Gaza) e da Feile Butler (Sligo, Irlanda), HeART of Gaza offre una piattaforma per i più silenziosi, i più vulnerabili e i più colpiti da questo genocidio. Un team di Deir al Balah ha costruito The Artists' Tent, uno spazio dedicato a laboratori artistici per bambini. Qui, sono incoraggiati a esplorare, esprimere ed elaborare i propri sentimenti ed esperienze. E, soprattutto, a divertirsi e fare amicizia. [Ritorno a capo del testo]HEART OF CHIVASSO PER HEART OF GAZA è un progetto di sensibilizzazione e raccolta fondi, è un laboratorio di disegno per i bambini e i disegni realizzati saranno inviati via whatsApp a Mohammed Timraz per i bambini di Gaza.

Seguite HeART of Gaza su Instagram https://www.instagram.com/heart.of.gaza/ per scoprire tutte le sedi e le date della mostra in tutto il mondo. Essere testimoni della mostra è un'esperienza profonda. Senza filtri e con il cuore in mano, i bambini condividono le loro paure e i loro desideri più intimi, la loro stanchezza, la loro resistenza, le loro speranze e i loro trionfi. Se HeART of Gaza vi ha commosso, speriamo che doniate al nostro progetto. Ogni centesimo può fare la differenza.

Per donazioni: LINK PER DONAZIONI

ANIMAZIONI E SPETTACOLI Non mancheranno l’allegria degli artisti itineranti con trampoliere e clown, pronti a coinvolgere grandi e piccoli, e la musica dei cantanti di strada che accompagnerà la festa per tutta la giornata.

La Festa d’Autunno è inoltre un’occasione per visitare la bella e ricca città di Chivasso, considerata “la porta del Canavese”, sempre affollata e piena di vita sospesa tra straordinari tesori artistici, preziosi palazzi civili e meravigliose architetture religiose. Ufficio del turismo a Chivasso: link alla pagina