Meteo, si avvicina la pioggia: ombrelli pronti per la giornata di mercoledì

Tempo stabile e fresco interrotto da qualche pioggia mercoledì. Ecco le previsioni degli esperti Datameteo per i prossimi giorni.

Una circolazione di alta pressione sull'Europa occidentale manterrà per tutta la settimana tempo per lo più stabile e in gran parte soleggiato. Tuttavia la discesa di un nucleo piuttosto freddo per la stagione dall'Europa orientale porterà qualche pioggia mercoledì, e un conseguente calo termico nei giorni seguenti.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a stasera cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento dal pomeriggio per l'ingresso di aria più umida e fresca da est, con qualche possibile piovasco sui settori alpini. Temperature nella media del periodo, con massime comprese tra 22 e 23 °C, e minime tra 12 e 13 °C. Venti generalmente assenti o deboli variabili.

Domani, mercoledì 1° ottobre, il nuovo mese inizierà con tempo grigio e nuvoloso, a seguito dell'ingresso di aria più fredda da est. Sarà accompagnato da piogge o rovesci soprattutto sui settori occidentali del Piemonte già dalle ore notturne, ma si esauriranno dal primo pomeriggio.

Temperature in calo con massime che non andranno oltre 17/19 °C. Minime stazionarie o in leggero calo. Venti moderati nordorientali nella notte e al mattino, in attenuazione dal pomeriggio.

Da giovedì 2 ottobre tempo in miglioramento ma per qualche giorno ancora piuttosto fresco per il periodo con massime non oltre i 17/18 °C. Le minime in qualche caso saranno anche sotto i 10 °C. Temperature in ripresa da sabato, ma è possibile il passaggio di una debole perturbazione a mantenere cielo grigio per tutto il weekend.

Per maggiori approfondimenti sulla zona di Torino è possibile consultare il sito Datameteo.