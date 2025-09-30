Dopo la partecipazione alla local March for Gaza, Nichelino aderisce alla Perugia-Assisi

Sono state centinaia le persone che nello scorso weekend hanno partecipato alla local March for Gaza che, dopo aver attraversato le tappe di Rivalta e Orbassano, è ripartita da Stupinigi alla volta di piazza San Carlo.

Azzolina: "Costruire la pace dall'interno"

"È importante comprendere che la Pace la si costruisce anche all’interno delle comunità locali, i comuni giocano un ruolo fondamentale non solo nella cooperazione decentrata ma anche nell’educativa alla pace e alla non violenza. In questi ambiti Nichelino ha voluto da sempre distinguersi, organizzando ormai da 5 anni anche una partecipata marcia per la pace a livello cittadino nel mese di marzo", ha dichiarato l'assessore Alessandro Azzolina.

Quest’anno un’importante novità: Nichelino aderisce ufficialmente alla Perugia-Assisi. "Sarò in delegazione istituzionale per rappresentare la città presso l’ONU dei Popoli e poi in marcia per 24 km da Perugia e Assisi", ha aggiunto Azzolina.

Nichelino e l'adesione alla Perugia-Assisi

La città di Nichelino ha deciso di mettere a disposizione gratuita una ventina di posti per i residenti nichelinesi che intendano partecipare alla marcia della pace in programma domenica 12 ottobre. Tutte le informazioni per partecipare cliccando su: https://comune.nichelino.to.it/novita/adesioni-alla-marcia-perugia-assisi-2025/