Burattini alle serre di Grugliasco, ventesima rassegna di Teatro di Figura

Ventesima edizione dei Burattini alle Serre a cura dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare con il sostegno della Città di Grugliasco. Un appuntamento, amato, atteso, diventato nel tempo una festosa tradizione per Grugliasco e per un pubblico sempre più ampio.

Vent’anni rappresentano un traguardo importante: due decenni di storie, risate, emozioni, piccoli e grandi incanti che confermano la forza e l’attualità del teatro di figura, capace di affascinare, coinvolgere, far riflettere, unendo generazioni diverse in un unico grande abbraccio culturale.

È la conferma di quanto il teatro di figura sia strumento vivo e fascinoso per raccontare, trasmettere valori e coinvolgere pubblici di ogni età: un’arte antica che continua a rinnovarsi, restando sorprendentemente moderna nel suo linguaggio universale.

Cuore di questa speciale edizione sarà l’arrivo a Grugliasco, sabato 28 giugno, della compagnia indiana Ravi Bhatt Puppet Show che direttamente da Jaipur presenterà un classico delle marionette del Rajasthan, Story Indian King: una ghiottissima e rara occasione per un tuffo nei miti e nell’atmosfere dell’India più misteriosa.

Naturalmente non potevano mancare gli amici più cari dei Burattini alla Serre che con talento e passione hanno contribuito negli anni al successo della manifestazione: Armando Casaroli e Luisa Cordima de La vecchia soffitta e Valerio Sebathian Saccà dei Burattini Aldrighi; così come non poteva mancare Giusy Barbagiovanni con le sue wunderkammer teatrali in mostra per più fine settimana. E ancora nuove e consolidate sinergie: da La Bottega Teatrale all’Accademia “Mario Brusa”, che ci regalerà pagine giandujesche dimenticate e allestimenti di classici rivisitati, da Aristofane a Vittorio Alfieri, riletti col tocco evocativo o disincantato del teatro di figura. E poi immancabile la gioiosa, fertilissima collaborazione con gli attori speciali delle compagnie Capolavoro e Barattolo della Cooperativa Paradigma. Insomma vent’anni di festa per un’edizione da festa che spalancherà le porte del Museo Gianduja alla scoperta delle sue nuove e preziose acquisizioni.

Ingresso libero.

Info e prenotazioni tel. 360457237





Venerdì 13 giugno

ore 16,30 – Chalet Allemand

Presentazione del volume di Giusy Barbagiovanni, Le mie wunderkammer teatrali (Impremix Edizioni). L’autrice dialogherà con l’editore Enrico Cavallito e con Alfonso Cipolla, curatore della mostra a lei dedicata.

ore 17,30 – Museo Gianduja

Inaugurazione della mostra Le wunderkammer teatrali di Giusy Barbagiovanni

L’esposizione si propone come l’invito a intraprendere un viaggio intimo ed esclusivo all'interno delle “camere delle meraviglie” ideate da Giusy Barbagiovanni: suggestive creazioni ispirate al teatro musicale, al balletto e all'opera lirica.

ore 21 – Chalet Allemand

Accademia Teatrale “Mario Brusa”, Turin Gris Verd tratto da un copione storico della Famiglia Lupi, con Elda Acquafresca, Giulia Broggiato, Lorenzo Gastino, Megan Misak, Marta Oroni, Stefano Rossetti, Matteo Schiavina, Martina Sciascia, la partecipazione straordinaria di Mario Brusa.

La Grande Guerra vista con gli occhi della gente comune e dei pionieri dell'aria. Protagonista assoluto è Gianduja, che pur conservando i suoi toni burleschi, si fa portavoce della sofferenza di un’intera generazione. Il "grigioverde" del titolo richiama il colore delle divise dei soldati, ma anche i toni cupi di un tempo sospeso tra l’entusiasmo del progresso e l’orrore della guerra.





Sabato 14 giugno

ore 15-19 - Museo Gianduja

Mostra Le wunderkammer teatrali di Giusy Barbagiovanni





Domenica 15 giugno

ore 15-19 - Museo Gianduja

Mostra Le wunderkammer teatrali di Giusy Barbagiovanni

ore 17,30 – Parco Le Serre

Compagnia Burattini Aldrighi, Meneghino all’Inferno, con Valerio Sebathian Saccà.

La Cecca rimprovera Meneghino perché passa il suo tempo in osteria invece di lavorare. Improvvisamente arriva il commendator Ferravilla per chiedere aiuto: ogni notte il Diavolo si presenta nel suo palazzo per reclamare la sua anima. Tra apparizioni infernali e scheletri, Meneghino finirà catapultato nelle fiamme dell’inferno in una vivace commedia popolare.





Venerdì 20 giugno

ore 15-19 - Museo Gianduja

Mostra Le wunderkammer teatrali di Giusy Barbagiovanni

ore 21,45 e ore 22,45 – Villa Boriglione

Accademia Teatrale “Mario Brusa”, Mirra, tragedia da tavolo da Vittorio Alfieri, con Elda Acquafresca, Giulia Broggiato, Lorenzo Gastino, Megan Misak, Marta Oroni, Stefano Rossetti, Matteo Schiavina, Martina Sciascia; regia di Alfonso Cipolla.

Un singolare simposio per evocare la più intima e sconvolgente tragedia alfieriana. Prenotazione obbligatoria al 360457235.





Sabato 21 giugno

ore 15-19 – Museo Gianduja

Mostra Le wunderkammer teatrali di Giusy Barbagiovanni





Domenica 22 giugno

ore 15-19 – Museo Gianduja

Mostra Le wunderkammer teatrali di Giusy Barbagiovanni

ore 17,30 – Parco Le Serre

Compagnia La Vecchia Soffitta, Il potpourri del signor Fischioni, con Armando Casaroli e Luisa Cordima.

Una vivacissima carrellata che inanella i momenti più esilaranti degli spettacoli della compagnia, intrecciando personaggi classici e situazioni surreali in una girandola imprevedibile e spassosa. Spettacolo di narrazione e burattini.





Sabato 28 giugno

ore 17,30 – Chalet Allemand

Compagnia Ravi Bhatt Puppet Show (Jaipur, India) Story Indian King

Un’occasione preziosa per lasciarsi trasportare nei racconti leggendari e nelle atmosfere incantate dell’India più profonda e misteriosa. Spettacolo senza parole con marionette e musiche tradizionali del Rajasthan.





Domenica 29 giugno

ore 15,30, ore 17 e ore 18,30 – Museo Gianduja

Visite guidate al Museo Gianduja

Un viaggio tra identità popolare, spirito critico e meraviglie della tradizione teatrale piemontese raccontati da una straordinaria raccolta di marionette e burattini per riscoprire la figura di Gianduja: icona Risorgimento capace di coniugare buon senso, generosità e impegno civile.

Prenotazione obbligatoria al 360457235.





Sabato 5 luglio - Festa delle Farfalle

ore 17 – Tettoia Nave

Compagnia Capolavoro – Cooperativa Paradigma, L’evoluzione inciampa

Un piccolo racconto degli "inciampi" nella storia dell'evoluzione umana tra realtà e fantasia, tra divertimento e follia. Spettacolo con attori e burattini.

ore 18 – Tettoia Nave

Compagnia Barattolo – Cooperativa Paradigma, La bella banda è in tilt

Storia di una band stonata e in crisi che ritrova il ritmo e la passione per la musica. Spettacolo con attori e burattini.





Domenica 6 luglio

ore 17,30 – Chalet Allemand

Compagnia Progetto Zattera (Varese), Carezza per un gigante, di e con Martin Stigol.

Un’animazione spettacolare che prende vita attraverso pupazzi e burattini, pronti a incantare i più piccoli con avventure emozionanti e momenti di dolcezza. Tra musica coinvolgente e un simpatico sputafuoco, si svela il mistero di un tesoro nascosto nel magico mondo del cantastorie.

ore 20 – Chatel Allemand

Accademia Teatrale “Mario Brusa”, Gli uccelli di Aristofane con Alessandro Bognandi, Francesca Bonello, Mauro Cipriano, Diletta De Luca, Mauro Galbiati, Luca Lamberti, Francesca Mariano, Fantisek Massero, Stefano Rossino.

Si racconta di due ateniesi che, delusi dalla loro città, si uniscono agli uccelli per fondare Nubicuculia, una nuova comunità sospesa tra cielo e terra, tra il mondo degli dei e quello degli uomini. La commedia ironizza su potere, ambizione e illusioni politiche. Spettacolo per attori e muppet.





Ingresso libero

Info e prenotazioni tel. 360457237