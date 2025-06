Cinque giorni di ‘Nonè solo festa’ tra dj ed orchestra

Si inizia a festeggiare oggi, venerdì 13 giugno, e si continua fino a martedì 17, nell’area del Palazzetto dello Sport di None. Il tradizionale appuntamento ‘Nonè solo festa’ è organizzato dalla pro loco con il patrocinio del Comune, con un programma vario di musica, cibo e intrattenimento.

La line-up di quest’anno prevede serate variegate, in grado di soddisfare i gusti di tutti. Stasera, alle 22 si partirà con l’energia di dj Giulia Frencia e Darko Mc. Sabato 14 giugno, alle 22, ci sarà la serata dance con Raf Enjoy, Super Marco May e MC Fenix. Domenica 15 giugno, sempre alle 22, sarà il turno dei Royal Party Band in concerto. Lunedì 16 giugno, 21,30, ci sarà la serata danzante con l’Orchestra Michael Capuano. Per l’ultima sera, martedì 17 giugno alle ore 21,30, è previsto il gran finale con Sonia De Castelli.

Tra le novità di quest’anno c’è l’iniziativa ‘Non solo Hamburger 2.0’: venerdì e domenica sera, nell’area food, sarà possibile gustare menù a base di hamburger, una proposta pensata per incontrare i gusti più giovani ma anche per offrire una variante al tradizionale menù della festa.

Inoltre, sarà presente un nuovo angolo cocktail bar, curato direttamente dalla pro loco di None.

Come ogni anno, non mancheranno il luna park e la ristorazione al coperto aperta tutte le sere a partire dalle 19,30.