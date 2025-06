I dehors tornano a ‘invadere’ il centro di Pinerolo

Cinque sabati di fila, a partire da domani, coinvolgendo anche piazza Roma. Tornano ‘Le Notti dei Dehors’ con il centro di Pinerolo chiuso al traffico per far spazio ai tavoli dei locali, dalle 19 alle 24.

La prima serata sarà domani, sabato 14 giugno, che si svolgerà senza le prescrizioni della tradizionale ordinanza estiva contro la malamovida. Il Comune la sta negoziando con la Prefettura, dopo aver presentato le proposte ieri sera, giovedì 12 giugno, in Commissione comunale, e conta di pubblicarla lunedì.

La novità è l’intimazione ai negozi di vicinato di chiudere entro le 19,30 nelle zone del centro storico e dei portici ottocenteschi. Una misura, che, come ha spiegato il sindaco Luca Salvai, serve per risolvere il problema delle risse in via Buniva, dove c’è un negozio di vicinato che vende bevande alcoliche anche la sera. Questo limite orario avrà una deroga nel caso della notte dedicata ai saldi.

Gli ‘equipaggi’ dei piccoli

Sempre domani partirà anche una rotta di appuntamenti per i piccoli dai 3 ai 12 anni, con “Ciurma!”, presentata giovedì 5, nei rinnovati giardini di via Diaz.

In totale sono 8 gli appuntamenti, quattro gratuiti e quattro a pagamento. Il programma completo qui.