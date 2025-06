Visite guidate alla scoperta delle ortensie del Pinerolese

Nei mesi di giugno e luglio sono programmate delle visite in parchi pubblici e privati di Pinerolo e del Pinerolese per ammirare gli esemplari di ortensie, declinati in decine di specie e varietà, nel loro periodo di massima fioritura. Gli eventi sono a cura del Distretto Pinerolese delle Ortensie, formato dalle cinque realtà, diverse per dimensione e collocazione ma accomunate da notevoli collezioni di questa pianta, che ospiteranno l’iniziativa.

Si comincerà domani, sabato 14 giugno, alle 11 al Castello di Miradolo, in via Cardonata 2, a San Secondo di Pinerolo. La visita guidata è compresa nel biglietto di ingresso al Castello e la prenotazione è obbligatoria al numero 0121 502761 o tramite mail all’indirizzo prenotazioni@fondazionecosso.it.

Sabato 21 giugno alle 16 nel Parco di Villa Prever, in viale della Rimembranza 65 a Pinerolo, sarà possibile conoscere gratuitamente la Collezione pubblica ‘Le Ortensie tra storia e botanica’.

Al Parco Storico Il Torrione, a Pinerolo, in via Galoppatoio 20, gli appuntamenti sono due: sabato 28 giugno e domenica 6 luglio alle 10. I biglietti costano 10 euro e per i bambini fino a 10 anni l’ingresso è gratuito. Nel periodo dal 15 giugno al 15 luglio sarà possibile effettuare visite guidate a richiesta per gruppi di minimo 10 persone. La prenotazione è obbligatoria telefonando allo 0121 323358.

Sempre per sabato 28 giugno, alle 16 è previsto un tour guidato gratuito al Parco Widemann di San Germano Chisone, in via Scuole 9, aperto a tutti ogni giorno dalle 8 alle 21.

Infine, a Villa Le Ortensie di Carlotta, in via Ciochino 17 a Pinerolo, la visita gratuita è in programma per domenica 29 giugno alle 10,30.

Tutti gli appuntamenti saranno accompagnati dalla consulenza scientifica di Eva Boasso Ormezzano, naturalista, studiosa, esperta e appassionata collezionista di ortensie.