A Torino la Summer School di Harvard: tra filosofia, territorio e ricerca globale

Nel pieno del dibattito internazionale sull’accesso degli studenti stranieri negli Stati Uniti, l’Università di Harvard sceglie Torino per ospitare la Summer School “Beauty, Community and Innovation”, un programma intensivo che dal 16 giugno al 3 luglio vedrà la partecipazione di circa trenta studenti.

La Summer School sarà accolta dall’Istituto Scienza Nuova, centro di ricerca congiunto del Politecnico e dell’Università di Torino, presieduto dal filosofo Maurizio Ferraris. Il progetto è ideato e diretto dal professor Francesco Erspamer, docente di Letterature romanze ad Harvard, e si concentra sul tema della bellezza intesa non solo come valore estetico, ma anche come pratica di cura dell’altro e del mondo, in relazione con i concetti di comunità e innovazione.

Durante le tre settimane di corso, tenuto in lingua inglese, gli studenti parteciperanno a un ricco calendario di lezioni, seminari, proiezioni cinematografiche, visite guidate e uscite sul territorio. Le attività si svolgeranno principalmente a Torino, con sessioni aggiuntive presso l’Università di Siena e il centro Barycentro di Trento. Il programma prevede l’attribuzione di 8 crediti universitari ed è articolato in incontri frontali, workshop e momenti di confronto con esperti italiani e internazionali.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità significativa di dialogo culturale e accademico, confermando il ruolo della città e dell’Ateneo come crocevia di idee, ricerca e innovazione a livello globale.