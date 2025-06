Dai parcheggi alle voragini, ecco le novità per il mercato di piazza Borromini

Coprire le numerose buche attorno al mercato di piazza Borromini (controviale a fianco dei negozi) approfittando della riasfaltatura di corso Casale, prevista nel tratto da piazza Borromini fino alla chiesa della Madonna del Pilone. E' la richiesta avanzata dal presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, (e del capogruppo della Lega, Daniele Moiso) durante l'ultima Terza commissione chiamata a fare il punto sul futuro dell'area mercatale.

Niente scivoli

Una delle richieste avanzate a metà maggio dall'ambulantato non ha avuto riscontro positivo. Gli scivoli tra l’area mercatale e corso casale non possono essere realizzati causa costi elevati. "Senza scivoli più complicato evacuare la piazza. Ma è un problema che si riscontra solo il lunedì" spiega Moiso. Ultimati, invece, i pozzetti che ora sono agibili.

Disco orario

Un altro punto sui si sta lavorando è quello legato ai parcheggi. L'obiettivo - ha precisato il coordinatore al Commercio, Sol Ninni - è destinare, in orario mercatale, una parte dei posti auto riservati agli ambulanti (una ventina) ai clienti. Ancora nessuna novità, invece, sulla richiesta di ridurre plateatico e spese. Appello che non sarebbe ancora stato preso in considerazione.