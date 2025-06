Via Berthollet, partono i lavori: addio a buche e avvallamenti

Sono finalmente iniziati i tanto attesi lavori di risanamento e riasfaltatura della carreggiata di via Berthollet, a San Salvario. Dopo anni di segnalazioni da parte dei cittadini, l’intervento ha preso il via con l’obiettivo di restituire decoro e sicurezza a una delle arterie più trafficate del quartiere.

Il cantiere è stato organizzato in lotti per garantire comunque l’accesso ai residenti e il passaggio dei mezzi di soccorso, limitando così i disagi alla viabilità. Tuttavia, durante alcune fasi dell’intervento, sarà temporaneamente interdetto l’utilizzo della pista ciclabile di via Nizza e di alcuni attraversamenti pedonali in prossimità del cantiere.

In tutta l’area interessata dai lavori sarà in vigore un limite di velocità massimo di 30 km/h, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza sia degli operatori che dei passanti.

Il termine dei lavori è previsto indicativamente per il 27 giugno. “A partire da quella data - spiegano il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, e il coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta -, via Berthollet potrà finalmente dire addio a buche, avvallamenti e difformità del suolo, con un fondo stradale completamente rinnovato e più sicuro per tutti”.