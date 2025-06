Lunedì da incubo in zona Pellerina: i cantieri mandano in tilt il traffico

È un lunedì da incubo per chi deve spostarsi in auto nella zona della Pellerina. Finite le scuole, infatti, il flusso di auto resta consistente per coloro che vanno a lavorare e la brutta sorpresa, questa mattina, si è presentata nella zona delle Pellerina. Anzi, anche parecchio prima.

A causa di alcuni lavori stradali che riducono le corsie di accesso proprio all’altezza dell’ingresso in tangenziale, infatti, si sono create lunghissime code in via Pietro Cossa, direzione Nord.

Vetture bloccate e automobilisti sulla graticola: sia per il caldo di questi giorni, sia per l’orologio che ha iniziato a correre decisamente più delle loro automobili, con relativi ritardi e problemi di ingresso al lavoro.

La spiegazione si è avuta una volta raggiunta (a fatica) la zona della tangenziale: un cantiere al lavoro che di fatto crea un imbuto per il flusso di vetture di passaggio.