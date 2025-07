Torino non va in vacanza: la città si anima e accoglie turisti da tutto il mondo

“Torino sfata il mito della città che si svuota ad agosto - afferma Laura Audi, direttore dello storico tour operator Somewhere Tour & Events. - Quest’anno la città è più che mai vivace , grazie all’arrivo di visitatori e turisti di tutto il mondo”.

Il merito? Va attribuito sicuramente agli importanti eventi internazionali che si terranno a Torino.

Dal Twirling World Championship, che animerà la città, dal 2 al 10 agosto con atleti da ogni parte del globo, alla Vuelta di Spagna- la leggendaria corsa ciclistica- che dal 23 al 26 agosto attraverserà tutto il Piemonte:

La prima tappa, il 23 agosto , prenderà il via da Venaria Reale e arriverà a Novara,

, prenderà il via da Venaria Reale e arriverà a Novara, La seconda partirà da Alba e si concluderà a Limone Piemonte il 24 agosto .

. La terza tappa, il 25 agosto , sarà tra San Maurizio Canavese e Ceres.

, sarà tra San Maurizio Canavese e Ceres. La quarta e ultima tappa italiana partirà da Susa il 26 agosto, con arrivo in Francia.

Grandi protagonisti dell’estate sono anche i musei e i luoghi simbolo della cultura sabauda. La Reggia di Venaria, con i suoi giardini e le mostre temporanee, ad incantare i visitatori, mentre il Museo Egizio, offrirà delle aperture serali straordinarie.

E mentre la città si gode la sua estate, gli iconici tour firmati Somewhere – Torino Magica® e Torino Sotterranea – non vanno affatto in vacanza!

A conferma di ciò, durante la notte di Ferragosto, ci sarà un’edizione speciale di Torino Magica® a bordo di un magnifico bus cabrio rosso fiammante. Mentre le stelle brilleranno sopra i tetti della nostra incantevole città, Somewhere Tour guiderà i visitatori tra enigmi esoterici, simboli occulti e racconti affascinanti.

E per chi teme il caldo? Nessun timore: ci pensa la Torino Sotterranea, con i suoi freschi ed entusiasmanti sotterranei a regalare un’esperienza unica… a basse temperature!

Una doppia esperienza tra cielo e terra tutta da vivere!

Da non perdere anche Torino Crocevia di Sonorità, rassegna musicale giunta alla quinta edizione in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino:

Ogni venerdì, fino al 29 agosto, la manifestazione esplora il tema delle quattro stagioni intrecciando jazz, classica, musica da camera e sonorità contemporanee.

Il calendario estivo prosegue con concerti, visite teatrali e aperture straordinarie, contribuendo alla destagionalizzazione dell’offerta turistica e rafforzando la percezione di Torino come città da vivere tutto l’anno.

La città sabauda, insomma, non si ferma: ad agosto è attiva e più bella che mai!