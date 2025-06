La cena della Mondialità porta solidarietà e sapori brasiliani a Buriasco

Piatti tipici e intrattenimenti brasiliani per la ‘Cena della Mondialità’ di sabato 21 giugno, al parco comunale di Buriasco. L’evento solidale, organizzato dal Mig (Gruppo Missioni Giovani Odv) e con il sostegno della Pro loco, è giugno alla sua diciassettesima edizione.

Il Mig è un’associazione nata nel 2007 con l’obiettivo di sostenere le missioni delle suore Giuseppine in Brasile. L’organizzazione, diventata successivamente Odv, opera nel campo della solidarietà sociale promuovendo progetti di alfabetizzazione e inclusione per ragazzi che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico, in particolare nel nord-est del Brasile. I suoi progetti si basano sul volontariato e sull’impegno giovanile, puntando anche a sensibilizzare l’opinione pubblica.

La cena inizierà alle 20, con apertura del cocktail bar prevista per le 19,30. Il menù proporrà piatti tipici brasiliani accompagnati da animazione a tema, offrendo ai partecipanti un assaggio dell’atmosfera del Paese sudamericano.

I costi sono 25 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini dai 5 agli 11 anni, gratuita la partecipazione dei bambini sotto i 4 anni.

È disponibile anche un menù vegetariano, su richiesta al momento dell’iscrizione. La prenotazione è obbligatoria entro oggi, giovedì 19 giugno, al 34 03540879 oppure recandosi nella tabaccheria ‘Martina e Laura’ di via IV Novembre a Buriasco. Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto a sostegno dei progetti dell’associazione in Brasile, in particolare a Cristinápolis, dove operano per migliorare le condizioni di vita di bambini e adolescenti in difficoltà.