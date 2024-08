Ancora scossoni per Fondazione Crt: si dimettono dal cda Canavesio e Giovannini

Non c'è pace per la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino: nella giornata di oggi, infatti, si è tenuto una nuova riunione del Consiglio di amministrazione di via XX settembre e in quella cornice hanno dato le proprie dimissioni dal cda sia Davide Canavesio che Marco Giovannini. Caterina Bima, invece, ha deciso di lasciare il ruolo di vicepresidente delle Ogr.



Un'ondata di dimissioni che arrivano a seguito di molti altri scossoni ricevuti dalla Fondazione in questi mesi. Uno scricchiolio iniziato nella seconda metà di aprila quando se ne andarono sia il segretario generale, Andrea Varese, sia il presidente, Fabrizio Palenzona.



"Alcuni consiglieri d'amministrazione hanno mostrato un grande senso di responsabilità in un momento molto delicato per la vita della Fondazione - ha commentato la presidente di Fondazione Crt, Anna Maria Poggi -. Non erano tenuti a farlo, ma hanno deciso di rassegnare le dimissioni".



Canavesio e Giovannini rimangono rispettivamente presidente e consigliere di Ogr.