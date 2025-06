Luserna San Giovanni celebra i 70 anni del Gruppo Alpini

Tre giorni di eventi per festeggiare assieme a tutto il paese i loro 70 anni. Il Gruppo Alpini di Luserna San Giovanni si prepara a celebrare l’anniversario dalla sua fondazione, avvenuta nel 1955 con un programma di iniziative aperte a tutti. “Tutti gli eventi sono importanti ma in particolare invitiamo tutti i cittadini a partecipare alla sfilata di domenica mattina. Vedere una buona partecipazione ci darà la carica per proseguire al meglio nelle nostre attività” dichiara il capogruppo Dario Morina.

Stasera, venerdì 20 giugno, l’apertura ufficiale delle celebrazioni è affidata alla musica. Alle 21, il tempio valdese di Luserna San Giovanni ospiterà il concerto dei cori Bric Boucie (Sezione Ana Pinerolo) e Coro Ana di Cervere. Il pomeriggio di sabato 21 sarà dedicato alle famiglie. Dalle 16 alle 18, si terrà una giornata didattica per bambini e genitori, organizzata in collaborazione con i Comitati genitori e inserita nel progetto ‘Patti digitali‘. La sera, alle 21, il palco sotto il mercato coperto ospiterà il concerto del gruppo musicale ‘I Giuvu d’na volta’, con servizio bar gestito dalla Pro Loco.

Domenica 22 giugno sarà il cuore della commemorazione ufficiale. Alle 9 è previsto l’ammassamento in piazza Partigiani e la registrazione dei gagliardetti, con rinfresco. La sfilata per le vie del paese partirà alle 10,30, con alzabandiera, onori ai Caduti e deposizione di corone ai monumenti. A seguire, alle 11,15, si terranno le orazioni ufficiali.

La palestra comunale di via Airali, alle 12,30 ospiterà il pranzo alpino e alle 16 il concerto del Coro ‘Voci del Rosa’ di Busto Arsizio (Varese), e infine, alle 18, l’ammaina bandiera chiuderà ufficialmente l’evento.