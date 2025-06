Una raccolta fondi per riscaldare il Centro Anziani di Perosa Argentina

Mancano le risorse per sostituire le due caldaie della struttura, che oggi ha 58 posti. Il Centro Anziani di Perosa Argentina chiede aiuto per poter mantenere costanti i costi delle rette.

La struttura è nata nel 1976 e negli anni si è sviluppata: “Dei posti oggi disponibili, 15 sono convenzionati con l’Asl, per cui c’è la compartecipazione al 50% delle quote da parte dell’Asl e la possibilità dell’integrazione dell’altra parte laddove la famiglia ne abbia bisogno”, riporta Andrea Barale, presidente del Centro Anziani da ottobre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione, composto unicamente da volontari, ha sempre lavorato per poter dare un servizio per tutti, che non prevedesse delle rette troppo onerose. Una politica che si fonda su due aspetti: “Cercare di fare in modo che le famiglie degli anziani non si ritrovino troppo in difficoltà dal punto di vista economico e costruire allo stesso tempo una rete sul territorio che possa sostenerci in caso di emergenze”.

Per mantenere una struttura come quella di via Roma 26 vanno affrontate delle spese non indifferenti. I costi imprevisti per la ripresa dal Covid e l’aumento delle bollette energetiche non hanno aiutato: “In una fase storica del genere un investimento di 21mila euro per sostituire le caldaie della struttura è un impegno grosso ed ecco perché abbiamo pensato di avviare questa campagna di raccolta fondi”, spiega Barale.

Oltre al bisogno di affrontare questa difficoltà, c’è anche la volontà di sensibilizzare sulla presenza di una casa di riposo su Perosa Argentina, con circa 40 professionisti tra Oss, infermieri e fisioterapisti, che danno assistenza sanitaria e si prendono cura della parte alberghiera e sociale per gli ospiti della struttura.

Per contribuire con una donazione si può cliccare qui.