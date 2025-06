Musica, culture e sapori per abbattere i confini: torna "Consonanze"

Un viaggio musicale tra radici, migrazioni e diritti. Dopo il successo delle passate edizioni, torna dal 22 giugno l'appuntamento con Consonanze, la rassegna che unisce musica, parole e buon cibo in una coinvolgente esperienza interculturale. Organizzata dall’associazione Fa Bene insieme ai Decoratori e Imbianchini, con la direzione artistica di Simone Campa, la manifestazione si evolve e cresce: quest’anno diventa Consonanze Community World Music Festival, portando la sua carica di incontri e contaminazioni sonore fino al 16 settembre.

Quattro appuntamenti — il 22 e 29 giugno alle ore 11, il 15 luglio e il 16 settembre alle ore 19 — ospitati negli spazi di via Francesco Lanfranchi 28, sede simbolica della cooperazione sociale torinese, che ancora una volta si apre alla città per accogliere suoni, storie e culture dal mondo.

Protagonista indiscussa sarà l’Orchestra Terra Madre, ensemble multiculturale che incarna lo spirito della rassegna: una miscela di taranta, tamburi africani, jazz, melodie mediterranee, sonorità balcaniche, ritmi cubani, arabi e sudamericani. Accanto a loro, anche ospiti speciali come il jazzista e compositore Gianni Denitto, per un cartellone che promette sorprese e suggestioni.

Ma Consonanze non è solo musica: è un’esperienza partecipativa, un modo per raccontare le migrazioni, passate e presenti, attraverso le note e le parole, in un continuo dialogo tra culture. Un festival che si pone come luogo d’incontro, riflessione e condivisione, dove la musica diventa linguaggio universale e ponte tra le persone.

Ad arricchire il tutto, l’immancabile proposta culinaria interculturale curata dalla Trattoria Decoratori e Imbianchini, con piatti ispirati alle tradizioni gastronomiche del mondo e un’attenzione speciale alla qualità e alla territorialità degli ingredienti.

Programma

Domenica 22 giugno ore 11-13

Orchestra Terra Madre Ensemble musicisti da Iran, Perù, Senegal, Italia

Domenica 29 giugno, ore 11-13

Simone Campa; Orchestra Terra Madre Ensemble // guest Gianni Denitto. Un dialogo musicale tra i due noti musicisti torinesi intorno ai suoni della World Jazz Music

Martedì 15 luglio ore 19-21

Orchestra Terra Madre Ensemble musicisti da Iran, Burkina Faso, Turchia, Italia

Martedì 16 settembre ore 19-21

Dj set Denitto+Filoq, Tangier Sound Clash Un progetto che riprende le sonorità della musica marocchina per riversarla su beat moderni, con linee di sax e strati sonori al confine tra jazz contemporaneo, bass music ed elettronica organica.

INFO

Tel. 0118190672, ristoranteimbianchini@gmail.com