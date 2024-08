Giro di vite nella zona di Ivrea e Canavese: tre persone denunciate perché guidavano ubriachi o con patente falsa

Il bilancio vede la denuncia di un venezuelano di 54 anni e un italiano di 38 anni per “guida in stato di ebbrezza”, mentre un moldavo di 28 anni è stato denunciato perché guidava con patente falsa.

E' stato inoltre segnalato alla Prefettura di Torino un italiano di 25 anni trovato in possesso di 1,78 grammi di marijuana, così come un italiano di 23 anni trovato in possesso di 0,89 grammi di marijuana e 0,62 grammi di hashish e un altro coetaneo trovato in possesso di modica quantità di hashish. Di 19 anni il giovane trovato in possesso di 1,49 grammi di marijuana (e segnalato a sua volta).