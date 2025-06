Bruno Bozzetto e Francesco Pannofino protagonisti delle due prime assolute che apriranno la 'Sanremo Summer Symphony 2025'

Dopo il successo della Festa della Musica che ha animato il weekend con eventi in tutta la città, parte ufficialmente il conto alla rovescia per l’inizio della Sanremo Summer Symphony 2025, diventata in soli quattro anni uno dei festival musicali e culturali di riferimento dell’estate ligure.

La rassegna della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo frutto della collaborazione con il Comune di Sanremo, gli operatori del turismo e le realtà culturali del territorio, porterà sul palco dell’Auditorium Franco Alfano artisti di fama nazionale e internazionale.

I primi due concerti in cartellone rappresentano due prime assolute, racconta il direttore artistico M° Giancarlo De Lorenzo: "Inaugureremo la stagione domenica 6 luglio con Allegra Fantasia: un omaggio inedito a Bruno Bozzetto che condividerà il palco con oltre 60 elementi della nostra orchestra. Eseguiremo quattro brani legati al suo capolavoro - Allegro non troppo - e due legati al classico disneyano Fantasia. Tra un brano e l’altro, Bozzetto svelerà alcuni aspetti del suo film e della sua vita, mostrando al pubblico disegni, tavole preparatorie, fotografie e clip d’epoca. Materiali inediti selezionati dalla Bruno Bozzetto Distribution”.

Un evento unico, tra musica e immagini, per immergersi nella genialità di un artista che fa sognare, sorridere e riflettere il pubblico di ogni età. Un appuntamento imperdibile per chi ama l’animazione, le grandi storie e la musica sinfonica. In programma capolavori come il Boléro di Ravel, La notte sul Monte Calvo di Musorgskij, brani di Vivaldi, Sibelius, Dukas e Dvořák.

in attesa del concerto, giovedì 3 luglio alle 21:15 all’Anfiteatro San Costanzo (rassegna Cinema sotto le stelle a cura di Pigna Mon Amour e CMC), sarà proiettato gratuitamente il film Allegro non troppo, introdotto da un video‑saluto dello stesso Bozzetto. Programma completo e biglietti QUI

“Giovedì 10 luglio all’Alfano un’altra prima assoluta” - prosegue il M° De Lorenzo - “Porteremo in scena ‘Il carnevale degli animali, Grande fantaisie zoologique’ per due pianoforti e orchestra. Si tratta dell’opera più celebre del musicista francese Camille Saint-Saëns, scritta nel febbraio 1886. Dalle sue note sono nate le rime raccolte nel libro di Chiara Carminati, Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2016, che saranno interpretate da un attore e doppiatore eccezionale: Francesco Pannofino".

È prima volta che il testo di Chiara Carminati ispirato all’opera musicale di Camille Saint-Saëns viene portato in scena con un’orchestra e interpretato. Pannofino (voce di George Clooney, Denzel Washington, Antonio Banderas) accompagnerà i tredici brani, inclusa la conclusiva e festosa marcia finale della “Grande fantaisie zoologique”.

Ne nascerà un’irresistibile sfilata di animali adatta ai più piccoli che, grazie alla musica, all’ironia, ai riferimenti a tipologie di “persone” - celate dietro agli animali - e all’originalità delle musiche, del testo e dell’interprete, conquisterà anche i grandi.