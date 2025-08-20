Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri all'altezza dello svincolo San Paolo, in direzione Savona.
Il furgone è stato ribaltato fuori dalla carreggiata. Un solo ferito in codice giallo è stato trasportato al CTO. Nessuna rallentamento sul traffico.
Moncalieri | 20 agosto 2025, 17:12
Furgone si ribalta sulla sopraelevata di Moncalieri: un ferito trasportato al Cto
Nessun rallentamento sul traffico
Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri all'altezza dello svincolo San Paolo, in direzione Savona.
