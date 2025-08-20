 / Moncalieri

Moncalieri | 20 agosto 2025, 17:12

Furgone si ribalta sulla sopraelevata di Moncalieri: un ferito trasportato al Cto

Nessun rallentamento sul traffico

Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri all'altezza dello svincolo San Paolo, in direzione Savona. 

Il furgone è stato ribaltato fuori dalla carreggiata. Un solo ferito in codice giallo è stato trasportato al CTO. Nessuna rallentamento sul traffico. 

redazione

