‘4 chiacchiere da bar’ sullo sport di Cavour

Accademia Cavourese e Atletica Cavour sono le due associazioni protagoniste di ‘4 chiacchiere da Bar’. L’appuntamento del format condotto da Matteo Racca si terrà domani, giovedì 26 giugno, si terrà nell’area esterna del Bocciodromo di via Vigone (ingresso libero).

“Abbiamo deciso di raccontare due realtà sportive cavouresi perché vogliamo incuriosire il pubblico a partecipare – racconta Carlo Degiovanni, promotore del format –. Sono due storie che negli anni sono state fondamentali nel panorama sportivo del paese e sono anche due storie di ‘rinascita’”.

Quello con l’Accademia Cavourese sarà un incontro intergenerazionale, con protagonisti che rappresentano tre epoche del calcio cittadino. Saranno presenti campioni del passato come Aldo Frairia e Domenico Ghiradotti per gli anni ’80, mentre la cosiddetta ‘età di mezzo’ sarà rappresentata da Dario Balangione e Piergiorgio Buttigliero. Ed infine le nuove leve, con nomi come Alfredo Forgia e Mattia Borgna, che si affiancheranno ad altri protagonisti per raccontare il presente e il futuro del calcio a Cavour.

“Il calcio è sempre stato uno dei protagonisti cavouresi e la neonata ‘Accademia Cavourese’ rivisita questo sport in maniera ludica e meno competitiva – sottolinea Degiovanni –. Il loro obiettivo non è vincere campionati, per quanto possano essere bravi, ma di coinvolgere ragazzi del territorio”.

Sul fronte dell’atletica, a sei mesi dalla sua rinascita, l’Atletica Cavour vanta già 60 atleti tesserati. L’associazione racconterà nuovi progetti e idee che guardano avanti come la riedizione storica della ‘Corsa d’la Scala Santa’ che si terrà a fine di agosto a 50 anni dopo la prima storica corsa, ma anche il rilancio del settore giovanile e l'ambizione a riportare sul territorio appuntamenti di rilievo regionale.