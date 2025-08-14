A Torino il caldo non va in ferie, temperature alte fino a Ferragosto, ma in montagna arriva la pioggia

Il caldo non va in ferie, a Torino e provincia. Anzi. Secondo gli esperti di Datameteo persisterà ancora almeno fino a domenica a causa del persistere di una area anticiclonica sul Mediterraneo occidentale. Anche se esso sarà in parte mitigato, almeno in montagna, da rovesci ed acquazzoni. Graduale abbassamento delle temperature da lunedì.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domenica 17 agosto il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Rovesci o temporali saranno possibili principalmente sul settore alpino nelle ore pomeridiane e serali. Le aree di pianura sembrano escluse da un coinvolgimento diretto di questa instabilità, tuttavia nelle ore serali e notturne saranno possbili isolati fenomeni piovosi irregolari.

Le temperature saranno ancora oltre le medie del periodo per tutta la settimana. Le massime saranno in prevalenza comprese tra i 34 e i 37 °C, in lento calo da oggi a domenica, e le minime tra i 21 e i 24 °C. Saranno giornate caratterizzate ancora da afa opprimente a causa dell'elevata umidità presente al suolo, per cui bisognerà fare attenzione ai colpi di calore.

I venti saranno generalmente assenti o deboli variabili, escluse eventuali forti raffiche in uscita dai temporali.

Da lunedì 18 agosto la tendenza per la settimana prossima sembra delineata verso un graduale ritorno a temperature più normali per il periodo, con anche qualche passaggio perturbato a metà settimana.

Per maggiori approfondimenti sulle previsioni per la zona di Torino è possibile consultare il sito di Datameteo.