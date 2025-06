Blackout a raffica: Grugliasco chiede risposte ad Enel

Gli amministratori di Grugliasco si fanno portavoce, ancora una volta, delle richieste dei cittadini esasperati. I continui guasti alla rete elettrica stanno generando una situazione di disagio diffuso in tante zone della città, mettendo in grande difficoltà i cittadini e le attività produttive, che rischiano di vedere compromesso il corretto funzionamento di elettrodomestici e apparecchiature elettriche.

Il sindaco Emanuele Gaito e l'assessore Raffaele Bianco, per questo, hanno trasmesso una lettera a Enel Distribuzione sollecitando un tempestivo intervento per porre rimedio a una situazione sempre più preoccupante.

"I disservizi stanno compromettendo non solo la qualità della vita della cittadinanza, ma anche il lavoro degli uffici comunali - affermano Gaito e Bianco -. Le numerose segnalazioni, spesso, non trovano riscontro da parte dei canali di assistenza del fornitore. Per questo, i cittadini si rivolgono al Comune che, però, non può intervenire direttamente su questa materia. I nostri dipendenti sono quindi costretti a gestire segnalazioni, al posto di Enel, su cui non hanno competenza e su cui non possono intervenire, rallentando anche altre attività".