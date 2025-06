Guardia di Finanza, il Comandante di Bardonecchia sfila a Roma per il 251esimo anniversario

In occasione del 251° anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, il Comandante della Tenenza Bardonecchia, Luogotenente Cariche Speciali Marco Bargagli, è stato selezionato a far parte di una rappresentanza, composta da 18 Comandanti di Reparto tratti da tutta Italia, individuati sulla base di una costante meritoria azione di servizio.

La compagine ha sfilato, unitamente al Reggimento di formazione, durante la cerimonia pubblica tenutasi a Roma lo scorso 20 giugno presso il Comando Generale del Corpo, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, e delle massime Autorità civili, militari e religiose del Paese. Il riconoscimento testimonia l’impegno e lo spirito di abnegazione profusi dall’Ispettore, nonché l’efficacia dell’azione di comando diuturnamente posta in essere, sottolineati anche - tra l’altro - dall’avvenuta concessione di un “Encomio” da parte del Comandante Regionale Piemonte - Valle d’Aosta in occasione della Festa del Corpo celebrata alla sede di Torino, per aver coordinato ed eseguito un’articolata attività di polizia economico-finanziaria culminata con l’individuazione di un fenomeno di esterovestizione societaria di un soggetto di diritto lussemburghese che possedeva numerose imprese residenti in paradisi fiscali, all’esito della quale la sub-holding estera presentava spontaneamente la dichiarazione dei redditi in Italia, indicando un utile d’esercizio per oltre 15 milioni di euro.

Il Lgt. C.S. Marco Bargagli - 55 anni, toscano di origine, in forza al Corpo sin dal 1989 - ha assunto il comando della Tenenza Bardonecchia nell'ottobre del 2019. Nel mese di dicembre 2022, il Presidente della Repubblica ha conferito all’Ispettore la onorificenza di “Cavaliere” dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. Il Comandante Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, Gen. D. Giovanni Avitabile, e il Comandante Provinciale Torino, Gen. B. Carmine Virno, hanno formulato all’Ispettore le più vive congratulazioni e l’auspicio che possa continuare a servire lo Stato con la stessa motivazione e il medesimo attaccamento al Corpo.