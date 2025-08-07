Balon, i lavori del progetto Pinqua non si fermano neppure ad agosto

Anche in pieno agosto proseguono senza sosta i lavori del progetto Pinqua Balon, uno degli interventi più importanti di rigenerazione urbana in corso nel quartiere.

Il cantiere, che rientra nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua), è attivo anche in questi giorni estivi. In particolare, è in fase di realizzazione il nuovo marciapiede su via Andreis, mentre sono già terminati i lavori su via San Simone, completamente rinnovata.

Il progetto punta a riqualificare spazi pubblici e aree pedonali, migliorare la qualità urbana e rendere il quartiere più accessibile, sicuro e accogliente, con interventi che valorizzano la storicità e l’identità del Balon, area simbolica del mercato dell’usato e dell’antiquariato torinese.