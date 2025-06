Il Balon si mette al riparo dagli allagamenti: (quasi) pronto il nuovo sistema di drenaggio in Borgo Dora

Seppur meno costoso anche l’intervento di Smat nel quartiere Borgo Dora va in questa direzione. Con 2 milioni e 400mila euro di investimento (provenienti dal Pnnr), tre stazioni di sollevamento, due nuovi sfoci nella Dora, una vasca di espansione in via Andreis e quattro nuove condotte per una lunghezza complessiva superiore ai 500 metri, è stata inaugurato oggi il nuovo sistema di drenaggio, quasi completato.