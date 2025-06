Calcio dilettantistico torinese, bilancio 2024/25: oltre 26mila tesserati e una festa finale da record

La stagione sportiva 2024/25 è giunta al termine, regalando soddisfazioni ma anche spunti di riflessione per il movimento calcistico: ad oggi la Delegazione di Torino conta 176 società affiliate, di cui 29 di puro Settore Giovanile, 26 di Puro Calcio a Cinque e 2 con pura attività di Calcio Femminile.

18.900 tesserati

Sono stati tesserati 18.900 giovani calciatori (SGS) e 7240 dilettanti. La Delegazione Provinciale ha organizzato, oltre al campionato di Terza Categoria e alla Coppa di Seconda e Terza Categoria, i campionati provinciali Under 19, Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14, oltre ai Tornei dell’attività di base, dagli Esordienti e Pulcini ai Primi Calci/Piccoli Amici. Tra le novità di questa stagione sportiva va sottolineata sicuramente la possibilità di iscrivere una seconda squadra Under 21 in Terza Categoria, opportunità colta dal Beppe Viola Calcio, e che permette alle società affiliate in categorie superiori di dare continuità al percorso dei propri giovani calciatori provenienti dall’Under 19 o di sfruttare al meglio una rosa più ampia.

Agevolazioni per la stagione che verrà

Va ricordato che le seconde squadre possono avanzare di categoria, con l’unico limite di non poter accedere al campionato in cui milita la prima squadra. Sul fronte delle agevolazioni, anche nella prossima stagione sportiva si cercherà di riconfermare le misure dedicate alle nuove società affiliate. Infatti, per il primo anno di iscrizione in Terza Categoria ma anche per le nuove società di Calcio a 5 in Serie D e per quelle di Promozione Femminile, i diritti di iscrizione saranno azzerati nell’ottica di un’iniziativa che mira ad incrementare e sostenere il movimento del calcio dilettantistico dalla base.

Festa a Orbassano

Infine, lo scorso 31 maggio si è svolta a Orbassano la Festa del Calcio Giovanile 2025 della Delegazione Provinciale di Torino, con quasi 1300 piccoli campioni, 60 Società circa provenienti da Torino e provincia, più di 20 Comuni interessati ed un pubblico delle grandi occasioni che ha supportato i piccoli atleti nel corso della sfilata celebrativa conclusiva all’interno dell’impianto. Una festa che ha voluto rappresentare un momento celebrativo per le ns. Società in cui esaltare l’attività ed il lavoro svolto con le rispettive Scuole Calcio nel corso della stagione sportiva.