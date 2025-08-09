 / Provincia

Provincia | 09 agosto 2025, 18:47

Pier Carlo cerca casa: “Sono buono, bello e in salute, ma la mia famiglia non può più tenermi”

Un gatto sano e buono a Virle aspetta qualcuno che lo accolga per sempre

Il gatto Pier Carlo

Il gatto Pier Carlo

Pier Carlo ha nove anni, è sterilizzato, vaccinato e in perfetta salute. È un gatto dolce, un po’ timido, ma affettuoso e pronto a dare amore a chi saprà accoglierlo. Oggi, però, la sua vita è cambiata bruscamente: la sua “mamma umana” si è ammalata e non può più occuparsi di lui.

Per non lasciarlo solo, la sorella della proprietaria lo ha preso con sé, ma la convivenza con i suoi tre cani si è rivelata impossibile: i cani non lo accettano e la situazione è diventata ingestibile. Così, con il cuore pesante, la famiglia lancia un appello: trovare una nuova casa sicura e serena per Pier Carlo.

È buono, abituato alla vita in famiglia, sano e già sterilizzato – spiegano -. Ci piacerebbe trovare qualcuno che lo accolga e lo ami come merita. Guardatelo: non è bellissimo?”. Pier Carlo si trova a Virle e può essere adottato subito. Chi volesse conoscerlo o ricevere informazioni può contattare il numero 335.8110359.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium