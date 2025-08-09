Pier Carlo cerca casa: “Sono buono, bello e in salute, ma la mia famiglia non può più tenermi”

Pier Carlo ha nove anni, è sterilizzato, vaccinato e in perfetta salute. È un gatto dolce, un po’ timido, ma affettuoso e pronto a dare amore a chi saprà accoglierlo. Oggi, però, la sua vita è cambiata bruscamente: la sua “mamma umana” si è ammalata e non può più occuparsi di lui.

Per non lasciarlo solo, la sorella della proprietaria lo ha preso con sé, ma la convivenza con i suoi tre cani si è rivelata impossibile: i cani non lo accettano e la situazione è diventata ingestibile. Così, con il cuore pesante, la famiglia lancia un appello: trovare una nuova casa sicura e serena per Pier Carlo.

“È buono, abituato alla vita in famiglia, sano e già sterilizzato – spiegano -. Ci piacerebbe trovare qualcuno che lo accolga e lo ami come merita. Guardatelo: non è bellissimo?”. Pier Carlo si trova a Virle e può essere adottato subito. Chi volesse conoscerlo o ricevere informazioni può contattare il numero 335.8110359.