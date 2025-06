Mamme e bebè, continua a Collegno il progetto di camminate gratuite nel parco

Hanno iniziato lo scorso aprile e continueranno ancora nei prossimi mesi. A Collegno c’è chi ha cominciato con il pancione e intanto ha partorito, chi ha iniziato nel frattempo lo svezzamento del proprio piccolo o chi ha intrapreso questa esperienza solo di recente, appena scoperta la gravidanza. È il gruppo delle “Mamme in cammino”: oltre venti donne che stanno vivendo la gravidanza e i primi mille giorni di vita dei propri figli.

Insieme, accompagnati da un’esperta UISP, si incontrano una volta a settimana nel parco Carlo Alberto Dalla Chiesa per un’ora di attività fisica. “Ma non solo. È un’esperienza di condivisione sull’essere madre con altre mamme di età diverse. Insieme si passeggia, ma si chiacchiera, si raccontano dubbi o perplessità - racconta Clara Bertolo, Assessora alla Cultura che segue il progetto per il Comune di Collegno -. Il progetto 'Mamme in cammino' offre un'opportunità unica per sostenere le neo-mamme durante un periodo così delicato: è un modo divertente per non stare e non sentirsi sole in un momento di cambiamento radicale come è la gravidanza e la maternità”.

Il progetto è un’iniziativa condivisa tra Città di Collegno, ASL To3, UISP e Consorzio Ovest Solidale. “C’è stata molta partecipazione in città a Mamme in cammino, per questo ci stiamo già attivando per una proroga degli incontri fino a dicembre - raccontano Cristina Milanesio e Giuseppe Tonelli del Centro per le Famiglie del COS -. Speriamo di agganciare anche le mamme più fragili: in questo modo il gruppo e i saperi delle mamme diventano la risposta all’educazione alla salute”.

Concludono Silvia Ala, Assessore alle politiche educative, e Gianluca Treccarichi, Assessore allo Sport: “Le attività sportive all’aperto, come quelle proposte da 'Mamme in cammino', rappresentano una forma efficace e coinvolgente di promuovere il benessere fisico e mentale. Il parco Dalla Chiesa ancora una volta rappresenta uno scenario ideale sia con il sole che la pioggia, non solo per l'attività fisica, ma anche per la socializzazione e il sostegno reciproco”.