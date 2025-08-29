 / Cronaca

Cronaca | 29 agosto 2025, 18:35

Scontro tra auto e moto in Corso Casale: traffico rallentato

Il sinistro intorno alle 18 all'altezza di via Casalborgone. Coinvolti presi in cura dal 118

Scontro tra una moto da strada e due auto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto. Il sinistro è avvenuto in Corso Casale all'incrocio con via Casalborgone, all'altezza del Carrefour, intorno alle ore 18.

Sul posto sono intervenute due ambulanze medicalizzate con a bordo personale medico del 118 per la presa in cura dei coinvolti, di cui al momento non si conoscono condizioni, né generalità. Quattro i codici verdi  trasportati due al Maria Vittoria e uno al Gradenigo mentre uno ha rifiutato il trasporto in ospedale. 

Il traffico è rallentato per permettere i soccorsi e i rilievi da parte della Polizia Locale che sta operando anche nella gestione della viabilità.

Daniele Caponnetto

