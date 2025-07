San Germano Chisone si mette in gioco con una giornata per grandi e piccini

Carte, scacchi, gli investigativi e i ‘family’: ci sarà spazio per i giochi da tavolo che più si amano in occasione della prima ‘Festa del gioco’ di San Germano Chisone. L’idea parte dalla passione di un membro del direttivo della Pro loco, Igor Lovera.

“Sono appassionato di giochi da tavolo, ne ho molti a casa e da due o tre anni ne ho fatti comprare anche alla biblioteca comunale di San Germano, dove propongo degli appuntamenti settimanali con i bambini – racconta –. Personalmente seguo l’ambiente un po’ di nicchia di questi giochi e ho scoperto che in realtà in Italia non se ne parla tanto, mentre in Francia, Spagna e nel Nord d’Europa è una realtà attiva, con molte ludoteche, fiere, premiazioni”.

Lovera è entrato a far parte del direttivo quest’anno e, quando durante un incontro si pensava a come coinvolgere i cittadini di San Germano, ha proposto di organizzare una giornata dedicata ai giochi da tavolo già famosi ma soprattutto a conoscerne di nuovi.

“Ne escono 200 o 300 l’anno, con nuovi metodi e modalità. Per la festa ne porteremo una cinquantina per tutti, piccoli e grandi, e saremo a disposizione per spiegare come funzionano. Ho coinvolto anche l’associazione di San Secondo ‘Dice & Swords’, che mi darà una mano presentando i giochi a chi vuole partecipare. Avremo un angolo dedicato alle scacchiere, tra cui una gigante”.

L’iniziativa si svolgerà domani, domenica 13 luglio, nel parco Widemann di San Germano dalle 9 alle 18. “Personalmente, se ci fosse una partecipazione abbastanza alta e quindi interesse da parte della gente, vorrei riuscire a convincere il Comune a darci uno spazio per fare una ludoteca”, conclude Lovera.