Pergamene e foto per le Nozze d’Oro: disponibili quelle del 1970-73

Un riconoscimento speciale per chi ha raggiunto il traguardo dei 50 anni di matrimonio. La Circoscrizione 5 di Torino informa che presso lo sportello Informa 5 del centro civico di via Stradella 192 sono ancora disponibili le pergamene e le fotografie destinate alle coppie che hanno festeggiato le Nozze d’Oro e che si sono sposate negli anni 1970, 1971, 1972 e 1973.

Si tratta di un omaggio simbolico che celebra la longevità dei matrimoni e il valore dei legami familiari, consegnato in occasione delle iniziative promosse negli scorsi mesi dalla Circoscrizione. Le coppie residenti sul territorio che non hanno ancora ritirato il ricordo possono recarsi allo sportello nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, il venerdì dalle ore 9 alle 13.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sono attivi i numeri 011.01135507 e 011.01135585.