 / B. Vittoria / Vallette

B. Vittoria / Vallette | 29 agosto 2025, 12:01

Pergamene e foto per le Nozze d’Oro: disponibili quelle del 1970-73

Riconoscimento simbolico per i 50 anni di matrimonio: tutte le informazioni per il ritiro

50 anni di matrimonio (foto d'archivio)

50 anni di matrimonio (foto d'archivio)

Un riconoscimento speciale per chi ha raggiunto il traguardo dei 50 anni di matrimonio. La Circoscrizione 5 di Torino informa che presso lo sportello Informa 5 del centro civico di via Stradella 192 sono ancora disponibili le pergamene e le fotografie destinate alle coppie che hanno festeggiato le Nozze d’Oro e che si sono sposate negli anni 1970, 1971, 1972 e 1973.

Si tratta di un omaggio simbolico che celebra la longevità dei matrimoni e il valore dei legami familiari, consegnato in occasione delle iniziative promosse negli scorsi mesi dalla Circoscrizione. Le coppie residenti sul territorio che non hanno ancora ritirato il ricordo possono recarsi allo sportello nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, il venerdì dalle ore 9 alle 13.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sono attivi i numeri 011.01135507 e 011.01135585

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium