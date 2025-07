Aperto lo sportello informativo per le Comunità Energetiche Rinnovabili

Uno sportello dedicato all’energia pulita e condivisa: ha aperto ufficialmente al Centro Civico di via Stradella 192 lo Sportello a Sostegno delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e dell’Autoconsumo Collettivo (AUC), un punto di orientamento gratuito rivolto a cittadini, enti, associazioni e imprese.

L’obiettivo? Offrire un primo supporto informativo semplice e accessibile a chi desidera avvicinarsi al mondo delle Cer, gruppi composti da persone, aziende o enti locali che scelgono di produrre, condividere e consumare energia rinnovabile, come quella generata da impianti fotovoltaici, a livello locale.

Attraverso l’attività dello sportello è possibile: comprendere come costituire o aderire a una Cer esistente, accedere alla piattaforma interattiva www.sinergiecondivise.it, che mette in rete cittadini e imprese, fissare, se necessario, un appuntamento con tecnici esperti per approfondimenti specifici.

Lo sportello è attivo solo su appuntamento, prenotabile: telefonicamente al numero 011 011 35533, via email all’indirizzo: ambienteurbanistica5@comune.torino.it, indicando il motivo della richiesta.

Le Comunità Energetiche rappresentano un modello di sostenibilità e collaborazione, in grado di: ridurre le emissioni di CO₂, abbattere i costi in bolletta, rafforzare il tessuto sociale locale.