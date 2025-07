Mercato di corso Sebastopoli, partono i lavori di rilancio con i fondi Pnrr

Partiranno nei prossimi giorni i lavori per il rifacimento dell’area mercatale di corso Sebastopoli, un intervento atteso da tempo che rientra nel più ampio piano di investimenti finanziati dal Pnrr. Il cantiere, con un suo cronoprogramma preciso e dettagliato, coinvolgerà progressivamente lo spazio tra via Tripoli e corso Orbassano portando sicurezza e accessibilità, anche per le persone con disabilità.

Cosa prevede il progetto

Le opere, del valore complessivo di 310mila euro (Iva esclusa), includono il rifacimento dell’impianto elettrico, compresi i quadri, l'integrazione dei pozzetti per acqua e scarichi mancanti, l'installazione di un servizio igienico pubblico nuovo di zecca per gli utenti del mercato, la tracciatura e delimitazione dei banchi mercatali e il rifacimento degli attraversamenti pedonali tra via Tripoli e corso Orbassano, con la posa di percorsi tattili Loges per ipovedenti e segnalatori acustici ai semafori. Insomma un miglioramento anche dal punto di vista della sicurezza stradale, data l'alta frequenza quotidiana di clienti.

Le fasi del cantiere

I lavori si articoleranno in cinque fasi: 32 i posti interessati. La fase più impattante sull’area mercatale sarà dal 9 agosto all’1 settembre 2025, periodo durante il quale si concentreranno gli interventi più visibili e strutturali. La fine dei lavori è prevista per metà ottobre 2025. “Stiamo parlando di dei più importanti e grandi mercati, orgoglio della nostra città - precisa l'assessore al Commercio della Città di Torino, Paolo Chiavarino -. Un'area che conta un altissimo numero medio di presenze durante l’anno, arrivando a toccare il 96%. Il cantiere in fase di partenza, a questo punto, non potrà che portare ulteriori benefici".

“Questi interventi sono fondamentali non solo per il decoro urbano, ma per il rilancio del commercio di prossimità. Una volta terminati i lavori, sarà più semplice avviare veri e propri progetti di marketing urbano per promuovere i mercati rionali e offrire ai cittadini prodotti di qualità a prezzi accessibili”, spiega Riccardo Prisco, coordinatore al Commercio della Circoscrizione 2.

Le richieste della 2

Rimangono poi un altro paio di questioni. "E' stato chiesto di asfaltare anche la parte del plateatico che va da via Tripoli a corso Agnelli (che non rientra nel Pnrr) - conclude Prisco -. Si interverrà, sulla banchina centrale, solo in caso di disavanzi di bilancio. Certo, sarebbe un grosso aiuto per gli anziani fruitori dell'area". Inoltre sempre la Circoscrizione 2 proverà a chiedere, a chiusura del mercato, una soluzione alternativa per i banchi di 6-7 ambulanti (che solitamente rimangono sul plateatico in attesa del nuovo giorno lavorativo) a causa dei bivacchi serali. Su questo tema l'assessore rassicura il centro civico promettendo un dialogo per capire come, e in quali modalità, intervenire. "Ricordando che noi siamo intervenuti su un'area precisa, in quanto vincolati dai parametri stabiliti dal Pnrr per quanto concerne la distanza dalle biblioteche".