Riapre il Teatro San Barnaba di Mirafiori Sud: al via la rassegna "Sconfini 2.0"

Due mesi di spettacoli per tutti, due domeniche pomeriggio al mese, nel cuore di Mirafiori Sud. Prende il via la seconda edizione della rassegna Sconfini 2.0, organizzata dalla Parrocchia San Barnaba e Parrocchia Santi Apostoli in collaborazione con l’associazione OltrePalcoTorino presso il Teatro San Barnaba di strada Castello di Mirafiori 40, a Torino. Sei spettacoli presentati da sei diverse realtà artistiche del territorio, più un’anteprima speciale domenica 29 settembre, alle ore 19.30, che vedrà in scena i giovanissimi Briganti Junior con Assassinio sull’Olimpo, per la regia di Antonio Lauriola.

Sconfini 2.0 non è solo una rassegna teatrale, ma anche un'esperienza capace di trasformare i soli due protagonisti coinvolti, l’attore e lo spettatore. Il pubblico vivrà ogni evento partecipandovi attivamente, riflettendo sul concetto di “limite” e sulle possibilità di superarlo. “Il nostro obiettivo è di stimolare il pensiero critico e promuovere la comprensione reciproca attraverso l’arte”, dichiara Giorgio Mignemi, uno degli organizzatori della rassegna.

Il cartellone

Aprirà la rassegna Camelia per signori, una riscrittura dell’opera di Alexandre Dumas La signora delle camelie, di e con Manuela Marascio, domenica 13 ottobre. Seguiranno Che pastiss an combineus! di Teatro Pi Greco, il 27 ottobre; Il povero Piero, di Gruppo Arte Cultura, il 10 novembre; L’avaro di Carlo Goldoni, presentato da Gruppo Teatro 1, il 24 novembre; il Gospel Gypsy Choir il 1° dicembre; concluderanno il cartellone i Briganti di Sherwood, il 15 dicembre, con La Lunga Notte del Capitone. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 16.

Dopo ogni rappresentazione, avrà luogo, presso il Teatro San Barnaba, il “secondo tempo”: verrà allestito un rinfresco durante il quale gli spettatori potranno vivere un momento di condivisione con gli artisti; l’intenzione è di creare un senso di comunità e di appartenenza, come valore culturale imprescindibile del fare teatro per la gente e con la gente.

La centralità di Mirafiori

Nella passata stagione, la rassegna Sconfini faceva breccia nel quartiere di Mirafiori Sud come una novità assoluta, suscitando nei suoi abitanti curiosità e felicità contagiosa. Questa seconda edizione ha nuove ambizioni rispetto alla condivisione, all'inclusione, alla professionalità e allo sviluppo di comunità, che da tre anni l’associazione Oltre Palco Torino cerca di promuovere e sostenere, con il supporto dell’associazione Noi Torino Santi Apostoli San Barnaba. A tutto ciò si aggiunge la collaborazione con la Fondazione Mirafiori, determinante nel potenziare la visibilità del Polo Culturale San Barnaba, dove risiedono due simboli di pace e di memoria collettiva per l’intero quartiere, il rifugio antiaereo di strada Castello di Mirafiori e la chiesa antica datata 1617. “Questa nuova rassegna è un'opportunità unica per esplorare nuove modalità di narrazione e per connettersi con il pubblico in modi inaspettati”, afferma il direttore artistico Davide Di Gregorio. “Mirafiori Sud è il contesto ideale per questo tipo di sperimentazione artistica”.

BIGLIETTO INTERO: 12 euro

INFO: www.oltrepalcotorino.it