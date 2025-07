Pinasca: una nuova trincia per i volontari Aib

Il Comune di Pinasca acquista una nuova trincia per il gruppo Aib. Il costo è di 23.180,00 euro per un modello Performance 535, acquistato da Costamagna Tractors srl di Fossano. Il nuovo strumento sostituisce quello vecchio in dotazione ai volontari dell’antincendi boschivi, che “non era più funzionante – spiega l’Amministrazione Bonino –. L’investimento è importante ma questa nuova trincia permetterà alla nostra squadra Aib come all’addetto ai mezzi del Comune di intervenire in modo più veloce ed efficiente per lo sfalcio di erba e arbusti sulle strade e di garantire il decoro delle aree pubbliche”.