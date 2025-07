FILM - "The End", quando il post-apocalittico incontra la musica: un'assonanza perfetta

Una ricca famiglia, dopo una catastrofe ambientale causata da eventi che restano ignoti, forma una ristretta cerchia eletta a sopravvivere. Per caso, si è ritrovata all’interno di una cava dove molti anni prima era stato costruito un bunker. Lì, in quel rifugio, vivono oltre al patriarca, la Madre, il Figlio, l’Amica, il Dottore, il Maggiordomo e da poche settimane la Ragazza.

Come già il titolo fa intuire, The End è un film post-apocalittico, ma il regista Joshua Oppenheimer decide di amalgamare questo genere, tendenzialmente appartenente ai blockbuster di Hollywood, con il genere musicale, creando un'assonanza che parrebbe un ossimoro e che invece risulta perfetta.

Il film si avvale di un ottimo cast con Tilda Swinton, Michael Shannon e i giovani George MacKay e Moses Ingram. Gli interni della caverna sono stati girati in Sicilia, principalmente nella miniera di sale di Petralia Soprana, location perfetta non solo per rappresentare il disastro ecologico avvenuto, ma anche per trasmettere al meglio lo stato mentale dei protagonisti, costretti a questo autoesilio.

I reclusi sembrano impegnati quotidianamente a lottare con un lacerante conflitto tra senso di colpa e rischio di annullamento della memoria.

In The End è molto importante la scenografia, molto pittorica e cosparsa di quadri che servono al regista anche a raffigurare le menti dei protagonisti, favorendo l'inserimento degli elementi musicali, che in un film così claustrofobico avrebbero potuto stonare.

The End è un film molto originale nel quale gli elementi musicali e fantascientifici calzano a pennello, pur con qualche elemento di contrasto sconcertante, sullo sfondo di una riflessione sui limiti inumani del perseguimento dei soli propri privilegi.



TITOLO: The End

TITOLO ORIGINALE: The End

ANNO DI PRODUZIONE: 2024

PAESE DI PRODUZIONE: Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Regno Unito, Svezia

CASA DI DISTRIBUZIONE: I Wonder Pictures

GENERE: musicale, catastrofico

REGIA: Joshua Oppenheimer

CAST: Tilda Swinton, Michael Shannon, George MacKay, Moses Ingram, Bronagh Gallagher, Tim McInnerny, Lennie James.

DURATA: 148 minuti



Voto: 4/5