Lavori di manutenzione sulla statale 26 “della Valle d’Aosta” a San Bernardo d’Ivrea

A partire da domani, martedì 22 luglio, e fino a giovedì 31 luglio sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dalla statale 26 “della Valle d’Aosta” per San Bernardo d’Ivrea (svincolo al km 28,700). La chiusura interesserà esclusivamente la rampa in uscita dalla statale per chi procede in direzione Ivrea.

Durante la chiusura, programmata per consentire la manutenzione del corpo stradale lungo la rampa, gli utenti che percorrono la statale 26 in direzione Ivrea potranno raggiungere San Bernardo uscendo allo svincolo precedente (km 27).