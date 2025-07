Viabilità, riasfaltata e messa in sicurezza la provinciale 44 tra Courgnè e Alpette

Un intervento di messa in sicurezza sulla Strada Provinciale 44 Cuorgnè-Alpette è stato realizzato dalla Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana. Si è proceduto ad alcuni rifacimenti spondali del rio Cantidonne, al rifacimento del ponte sul rio Cugni e ad alcuni allargamenti della carreggiata stradale. La Direzione Viabilità 1 ha anche realizzato scogliere in pietra e cunette al fine di drenare le acque provenienti dai pendii montani che sovrastano la Provinciale 44. Sono stati tagliati alcuni alberi presenti sui lati della carreggiata, che rendevano difficoltosa la visuale per gli automobilisti e che potevano creare problemi in caso di incendi.

A ridosso del centro abitato di Alpette si è proceduto alla regimazione delle acque piovane, che ha affiancato i lavori per l’adeguamento delle fognature a cura della SMAT. L’amministrazione comunale e l’Unione Montana Gran Paradiso hanno realizzato alcune scogliere di protezione. Sono state posizionate griglie a protezione dei massicci rocciosi e per evitare la caduta di massi sopra l'abitato della frazione Vena. La Provinciale 44 è stata riasfaltata nei tratti ammalorati, è stata rifatta la segnaletica stradale orizzontale e sono state posizionate barriere guard-rail sul lato a valle della carreggiata.