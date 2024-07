Una nuova vita per il Barrito: restano i bagni pubblici e la foresteria, ma spazio ad aule studio e aree polifunzionali

Presto un look tutto nuovo per la Casa del quartiere Barrito. Sullo storico spazio di via Tepice, dove si trovano gli unici Bagni Pubblici di Torino Sud, prenderà vita il progetto dello studio Archi Sbang, presentato ieri nella Commissione della Circoscrizione 8.

La riqualifica porterà in generale a un ampliamento degli spazi polivalenti. Sarà mantenuta l’area di Foresteria ospedaliera, con cucina in comune, che sarà ristrutturata con bagni in camera al momento assenti, riducendo quelli al primo piano che si trasformeranno a loro volta in un’area polifunzionale con coworking, saletta e spazio studio. Sarà riqualificato il cortile con aggiunta di verde, la scala interna e il salone polifunzionale. Saranno poi ripristinate le parti più ammalate della facciata interna e sarà in parte sistemata l’area bar e ristorante già riqualificata nel 2022.

Un investimento da 500 mila euro della Cooperativa Lancillotto che dal 2010 gestisce lo spazio. “L’investimento principale è a carico nostro che ammorteremo sulla durata della nuova concessione, che decorre da novembre 2023, di 15 anni rinnovabili di altri 5 - spiega Luca Salomone della cooperativa -. Abbiamo raccolto altri parziali sostegni (10 mila euro Fondo Valdese, 15 mila euro da Fondazione Crt, 50 mila euro dal bando Inno Social Metro), al momento siamo al 15%, contiamo che i sostegni a fondo perduto arrivino a coprire almeno il 30% dell'operazione.”.

Compresi nella cifra, la manutenzione straordinaria, il riallestimento e l’arredo della struttura e i costi di progettazione e sicurezza.

“Il nostro obiettivo - aggiunge Salomone - è riqualificare la struttura superandone alcuni limiti funzionali, per ora abbiamo pochi spazi per le attività, sale e spazi studio. Come da bando comunale, abbiamo mantenuto la funzione di bagni pubblici riducendone il numero, passando da 30 a 8 bagni attivi che risponde alla nostra utenza”.

“Il progetto di rilancio e ristrutturazione della casa del quartiere Barrito è una notizia estremamente positiva con un grande investimento voluto dai concessionari che adatterà gli spazi esistenti alle nuove esigenze di cittadini, associazioni culturali e sociali, che vivono e vivranno lo spazio. Nello spazio coesisteranno ambienti polifunzionali, co-working, ristorazione e una foresteria per agevolare parenti e pazienti dei vicini ospedali. Ottimi anche gli spazi esterni che si arricchiranno di verde e renderanno ancora più vivibile il cortile anche con iniziative culturali” commenta il coordinatore Enrico Foietta.

L’avvio dei lavori è previsto per inizio 2025, per riuscire a inaugurare a settembre 2025.