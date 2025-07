Il cantiere del Cinema Trento ripartirà con una ditta di Mondovì

Venerdì il cantiere è stato aggiudicato e ora ci saranno 35 giorni per eventuali ricorsi, prima della ripartenza dei lavori per far rinascere il Cinema Trento e riqualificare l’area antistante.

Torre Pellice ha affidato l’intervento da 3,74 milioni di euro, complessivi, alla Scc Srl di Mondovì, affiancata da Costruzioni evolute srl. Questo raggruppamento di imprese era il terzo partecipante alla gara d’appalto vinta dalla Csg costruzioni, con cui il Comune ha sciolto l’accordo unilateralmente a maggio. Se nessuna delle altre in graduatoria, solleverà problemi, verso fine agosto gli operai torneranno al lavoro.

L’opera era finanziata dai fondi del Pnrr, ma con questi ritardi, non si riuscirà a chiudere per il 2026. In ogni caso Torre Pellice ha incassato il sostegno del Ministero e della Prefettura che garantiscono un finanziamento per chi ha dovuto rinunciare ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“I lavori presumibilmente finiranno a inizio 2027 e la ditta si occuperà prima della parte esterna, approfittando del bel tempo e del fatto che sono lavori più veloci, prima di spostarsi all’interno del Cinema di via Trento” spiega la sindaca di Torre Pellice Maurizia Allisio. Inoltre l’impresa di Mondovì ha comunicato che nei subappalti necessari verranno coinvolte ditte locali: “Per noi è una buona notizia non solo perché porta lavoro alle imprese del territorio, ma anche perché un progetto sentito come quello del Cinema diventa davvero un progetto partecipato dalla comunità” conclude la sindaca.