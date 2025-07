“I Colori nel Buio”: a Torino l’arte si esplora con il tatto e l’olfatto

Quando la vista lascia spazio agli altri sensi, nasce un modo diverso di fare arte. È questo lo spirito de “I Colori nel Buio”, il laboratorio sensoriale d’arte condotto dall’artista Vito Garofalo, in programma in via Anglesio 25/b, attivo fino a settembre 2025.

L'iniziativa, organizzata dall’associazione ArteSport APS, propone un percorso artistico e inclusivo, dove tatto e olfatto diventano strumenti creativi. Un'esperienza accessibile a tutti, pensata per coinvolgere non solo la vista ma l'intero corpo, portando alla scoperta di nuovi linguaggi espressivi.

Il laboratorio nasce per avvicinare adulti e bambini all’arte attraverso l’esplorazione sensoriale e l’ascolto delle emozioni. I partecipanti verranno guidati in attività dove la percezione materica, la manipolazione di materiali e l’interazione con profumi e superfici diventano azioni espressive e terapeutiche.

Un progetto che unisce arte, benessere e accessibilità, offrendo spazi di creatività anche a persone con disabilità visive o difficoltà comunicative. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare: artesportaps@gmail.com.