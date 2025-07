Metro da Rivoli all'ospedale di Orbassano: continuano le richieste dei cittadini che chiedono il prolungamento

Prosegue il percorso di confronto avviato dal Comitato spontaneo “Metro Oltre Rivoli”, nato dall’iniziativa di cittadini e cittadine del territorio con l’obiettivo di proporre il prolungamento strategico della Linea 1 della metropolitana verso l’Ospedale di Rivoli e, successivamente, l’Ospedale San Luigi di Orbassano.

Dopo l’incontro con l’Assessore Regionale alle Infrastrutture strategiche e agli Enti Locali, Enrico Bussalino, il Comitato ha continuato a presentare la propria proposta a diversi esponenti del panorama politico regionale. Negli ultimi giorni si sono tenuti due nuovi momenti di confronto: uno con l’Assessore Regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, accompagnato dal Capogruppo in Consiglio Regionale di Forza Italia, Paolo Ruzzola, e uno con la Capogruppo del Partito Democratico Giovanna Pentenero e la Vicepresidente della Commissione Trasporti, Nadia Conticelli. Per il comitato erano presenti Valter Morizio, Carlo Beltramino e Bruno Merlin.

In entrambi i casi, i rappresentanti istituzionali hanno mostrato interesse per l’iniziativa, riconoscendone il potenziale impatto in termini di razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico nell’area Ovest di Torino e nella Valle di Susa. Il Comitato, raccogliendo i suggerimenti ricevuti, si è reso disponibile ad approfondire ulteriormente la proposta anche sotto il profilo tecnico, politico, sociale ed economico.

L’obiettivo rimane quello di favorire un dibattito ampio, trasparente e costruttivo, coinvolgendo amministrazioni locali, soggetti tecnici e cittadini, per promuovere una soluzione di mobilità sostenibile e realmente rispondente alle esigenze del territorio.

La proposta del Comitato “Metro Oltre Rivoli” si inserisce in una visione di medio-lungo periodo: una metropolitana che colleghi due importanti poli sanitari e universitari, migliorando l’accessibilità per oltre 110.000 abitanti e creando un vero corridoio metropolitano nella zona Ovest.

Il dialogo con le istituzioni proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di portare la proposta all’attenzione della Commissione Trasporti del Consiglio Regionale e dei principali enti coinvolti nella pianificazione del sistema metropolitano.