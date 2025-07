Ivrea, dal 29 luglio online il nuovo sito del Comune

Da martedì 29 luglio sarà online il nuovo sito del Comune di Ivrea, realizzato nell’ambito del Pnrr.

Nello specifico per il progetto rientra nella Misura 1.4.1. "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici". Il sito sarà raggiungibile sempre allo stesso indirizzo www.comune.ivrea.to.it e presenterà una veste grafica completamente rinnovata e una struttura costruita secondo le più recenti Linee guida di design per i siti internet ed i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, frutto del lavoro congiunto tra AGID e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Il sito web adotterà il “modello comuni” nazionale: l’obiettivo è fornire ai cittadini un punto di riferimento per trovare con maggiore facilità le informazioni di cui hanno bisogno con un’organizzazione dei contenuti accessibile anche agli utenti diversamente abili e con differenti competenze digitali.

Il nuovo sito sarà articolato in quattro sezioni principali, raggiungibili dalla homepage:

Amministrazione (informazioni sull'Amministrazione e uffici)

Novità (notizie, comunicati stampa e avvisi)

Servizi (tutte le informazioni e la modulistica per l'accesso ai servizi erogati dal Comune)

Vivere il Comune (eventi, luoghi e territorio)

Saranno attive, inoltre, alcune funzionalità che permettono al cittadino di richiedere assistenza e di segnalare disservizi.

La migrazione dei numerosi e complessi contenuti dalla precedente versione del sito, frutto della collaborazione tra i vari Servizi comunali, e la verifica di tutte le funzionalità proseguirà anche oltre la data di pubblicazione.