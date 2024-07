Nichelino tra nuovo piano regolatore e verifica di maggioranza: l'autunno caldo del sindaco Tolardo

Nei giorni scorsi, dopo l'ultimo Consiglio comunale di Nichelino prima della pausa estiva, il sindaco Giampiero Tolardo ha annunciato che a settembre intende portare avanti una verifica di maggioranza. Un atto forse dovuto, dopo il voto regionale ed europeo dello scorso giugno, ma anche un modo per rilanciare l'azione della sua Giunta nella seconda parte del mandato, guardando già all'appuntamento elettorale del 2027.

"Consolidare la squadra di governo"

“L'obiettivo è quello di consolidare la squadra che ci ha portato ad essere vittoriosi nel 2021", ha spiegato il primo cittadino. L'obiettivo è quello di allargare la sua compagine ad altre forze della città, magari soprattutto del civismo, per iniziare un percorso che intende arrivare, con largo anticipo, alla definizione di un programma condiviso e alla scelta del candidato sindaco del centrosinistra che raccoglierà il suo testimone, al termine del secondo mandato.

No all'ingresso di Sarno in Giunta

Dopo la mancata conferma in Consiglio regionale, si era parlato di un possibile ritorno in giunta di Diego Sarno: il diretto interessato lo ha escluso e lo stesso ha fatto Tolardo: "Non avrà ruoli istituzionali, piuttosto credo sia una risorsa che debba essere valorizzata dal mio partito, il Pd. Ad oggi l’assessorato non è un tema all’ordine del giorno”.

Passi avanti per il nuovo Piano Regolatore

L’obiettivo, poi, come aveva anticipato già a suo tempo, è quello di arrivare alla fine del mandato con il nuovo Piano Regolatore se non approvato almeno impostato nelle linee principali. Nelle idee di Tolardo la futura Nichelino dovrà prevedere l’armonizzazione delle aree urbane e contenere strumenti di stimolo al riutilizzo delle aree dismesse, "per favorire uno sviluppo urbano equilibrato e armonioso”.

Ambiente e viabilità ciclopedonale

In attesa che il Piano Regolatore prenda forma, nell’ultimo Consiglio comunale prima della pausa estiva è stata approvata la variante parziale (numero 19) al Prgc. La tutela dell'ambiente è una stella polare per il sindaco di Nichelino, assieme alla promozione della mobilità alternativa, favorendo la viabilità ciclopedonale anche attraverso la pista ciclabile della Corona delle Delizie che sarà realizzata da Città Metropolitana a seguito dell’assegnazione dei fondi del bando “Piemonte in bici”.