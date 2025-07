Ancora tempo incerto su Torino e provincia: possibili nuove piogge, temperature sotto la media

Correnti settentrionali al bordo tra anticiclone ad ovest e depressione a est manterranno condizioni stabili per quasi tutta la settimana, anche se non mancherà qualche fenomeno temporalesco. L'aria più fresca proveniente dal nord atlantico e la bassa umidità manterranno temperature gradevoli e il caldo molto sopportabile.

A Torino avremo questa situazione: da oggi a venerdì 1 agosto

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità mercoledì e venerdì, quando saranno possibili rovesci o temporali irregolari per lo più sui rilievi.

Temperature gradevoli e leggermente sotto la media del periodo in quota, anche se la bassa umidità favorirà massime attorno ai 28/30 °C. Minime fresche e comprese tra 16 e 19 °C.

Venti anche localmente forti di Foehn, poi si calmeranno e saranno generalmente assenti o deboli in prevalenza orientali, con possibili raffiche durante gli attesi temporali.

Tendenza fine settimana

La tendenza mostra un andamento in continuità con la settimana, con bel tempo e temperature per lo più in media per il periodo. Tuttavia c'è ancora incertezza per il passaggio di un fronte perturbato domenica, col rischio di nuove precipitazioni.

Previsioni Torino www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino