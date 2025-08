Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Ivrea: il Tenente Gianluca Piccini è il nuovo comandante

Il Tenente Colonnello Gianluca Piccini è il nuovo comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Ivrea, subentrando al parigrado Francesco Dascanio, che lascia il comando dopo quattro anni per assumere un nuovo e prestigioso incarico presso il Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia (Dia) di Torino.

Originario di Roma, 54 anni, coniugato e padre di due figli, Piccini vanta un ampio percorso formativo, con lauree in Giurisprudenza, Scienze della sicurezza economico-finanziaria e Scienze politiche. La sua carriera è stata caratterizzata da incarichi di carattere operativo in diverse regioni italiane - Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Liguria ed Emilia-Romagna - e più recentemente in Valle d’Aosta, dove ha diretto per cinque anni il Gruppo Aosta.

Il Tenente Colonnello Dascanio, che lascia la sede eporediese, viene salutato con stima e gratitudine per i significativi risultati ottenuti durante il suo mandato, nel quale ha guidato operazioni di polizia tributaria e giudiziaria in un contesto territoriale delicato e di rilievo.

Il Comandante Provinciale di Torino, Generale di Brigata Carmine Virno, ha espresso il proprio ringraziamento al Colonnello Dascanio per l’impegno profuso e ha formulato i migliori auguri di buon lavoro al nuovo comandante, chiamato ora a guidare un reparto strategico per il territorio canavesano.

L’avvicendamento rientra tra i movimenti periodici disposti dal Comando Generale della Guardia di Finanza, volti ad assicurare la massima efficienza operativa e un costante rinnovamento delle competenze alla guida dei reparti.